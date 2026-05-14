¿Cuándo se entrega la lista oficial de Colombia para el Mundial? Lorenzo reveló el plan

De manera sorpresiva, Néstor Lorenzo confirmó el miércoles 13 de mayo que el jueves iba a haber una rueda de prensa a las 10 de la mañana en la Federación Colombiana de Fútbol para revelar detalles acerca de la planificación, los itinerarios de los viajes y cómo se desarrollarán los entrenamientos.

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Además de la planificación para preparar el Mundial, el entrenador argentino entregó la lista de 55 jugadores con novedades como la de Juan Manuel Rengifo, Junior Hernández, Jhon Jáder Durán, Sebastián Villa, entre otros y por la ausencia de algunos que podían estar como Hugo Rodallega que venía pidiendo la oportunidad por sus números en Santa Fe.

Estos 55 jugadores concentrarán entre Medellín y Bogotá con miras al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. No se esperarían muchas novedades al final de la lista de 26 jugadores que compondrán oficialmente el equipo que viajará a Estados Unidos por el amistoso vs Jordania y luego, tomar rumbo a Guadalajara en donde armarán el campamento mundialista.

EL PLAN DE NÉSTOR LORENZO PARA ENTREGAR LA LISTA OFICIAL

Los 55 jugadores aspiran ganarse un espacio en esa lista definitiva de 26 jugadores. Saldrán 29 futbolistas de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Lorenzo ya tiene una planificación clara para definir la convocatoria mundialista.

Seguramente, los nombres que ya están en la lista y que sueñan con quedarse dentro de la convocatoria definitiva dependerán de lo que el entrenador argentino vea en estas concentraciones y a partir del rendimiento en sus clubes, ya sea en los clubes europeos, sudamericanos y en los colombianos.

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El partido de despedida de la Selección Colombia vs Costa Rica cambió de programación pasando al lunes 1 de junio y Néstor Lorenzo referenció si eso cambia la planificación, “en cierto modo para bien porque era la idea inicial nuestra por la distancia de partido a partido entre el primer juego y el segundo se parece a la distancia del segundo con el debut en el Mundial”.

Además de esto, que viene bien para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia, el entrenador también afirmó que, poco a poco se va a ir depurando la lista definitiva “nosotros ahora vamos a empezar la semana que viene en Medellín con un grupo de cinco, siete jugadores, los que vayan terminando van a ir viniendo. Los jugadores que siguen en competencia vamos a esperar hasta el último día que podamos que finalice la competencia para asegurar que los jugadores están bien. Para el 25, o 26 de mayo la lista estará más depurada”.

La idea es entrenar con los jugadores que vayan llegando poco a poco para poder definir la lista oficial de los convocados. El argentino estima que por ahí el 28 al 30 de mayo ya esté todo el grupo en concentración, y seguramente, para esa fecha se tendrá la confirmación definitiva de los 26 jugadores.

Así las cosas, se espera que Néstor Lorenzo confirme los 26 convocados entre el sábado 30 y domingo 31 de mayo cuando ya esté todo el grupo en la respectiva concentración en Bogotá previo a afrontar el primer reto contra Costa Rica el primero de junio.

LA PRELISTA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Arqueros (6): Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.

Defensas (17): Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez.

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Mediocampistas (18): Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.

Delanteros (14): Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.