¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia de Mayores, en las horas de la noche de este martes 23 de junio, se vio las caras con su similar de la República Democrática del Congo. El cotejo se disputó en el estadio de Guadalajara, que tuvo una más que buena asistencia de hinchas.



Ese encuentro, como bien se sabe, correspondió a la segunda jornada del grupo K de la máxima fiesta del deporte rey, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo, en su primera ronda, llega a su recta final.

La nómina tricolor

Así saltó la tricolor al terreno de juego: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.



Fue un partido entretenido de inicio a fin. Hubo múltiples oportunidades de gol, sobre todo para el equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Los hinchas disfrutaron de un tremendo cotejo. Colombia ganó 1 a 0.

El próximo partido de Colombia

Tras este encuentro, la Selección Colombia de Mayores deberá afrontar la tercera y última fecha del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este es otro duelo, en el papel, bastante atractivo.



En Miami, el equipo de James Rodríguez, Luis Fernando Díaz y compañía se tendrá que ver las caras con la selección de Portugal. El conjunto luso, es de resaltar, llegó al certamen con el rótulo de favorito para llevarse el tan anhelado título.

Hora y canal para ver el Colombia vs. Portugal

Este partido se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio. La pelota rodará a las 6:30 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.



Se espera que el delantero Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, sea titular. Esta decisión del director técnico Roberto Martínez se hará oficial apenas unos minutos después del inicio del juego.