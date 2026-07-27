Juan Camilo Hernández, delantero que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se pronunció sobre el penal que erró en octavos de final.

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Colombia se quedó en octavos

El Cucho, como bien se sabe, fue uno de los jugadores del combinado tricolor que no pudo anotar su disparo desde los doce pasos en la instancia en cuestión. El equipo cafetero se despidió en esa ronda.



Suiza fue la selección que terminó sacando a Colombia de la máxima fiesta del deporte rey. La derrota fue muy dolorosa, pues había mucha ilusión con los cuartos de final o incluso las semifinales.

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Lo que dijo el atacante

Sobre su penal, como se mencionó, se refirió Juan Camilo. “Creo que hubiese podido esquinar un poco más la pelota, pero bueno, igual darle también la virtud al arquero. Tenemos un año muy bonito por delante. No es el momento más agradable para Pereira, pero siempre le deseo lo mejor al equipo y que salgamos de este bache”, manifestó, sin rodeos.

El exjugador del América de Cali y del Deportivo Pereira, es de resaltar, ya se había pronunciado por el penal que no pudo anotar en la Copa del Mundo. El torneo, como bien se sabe, lo terminó ganando la selección de España.

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El jugador ya se había pronunciado

“Hoy me tocó fallar. En la vida me ha tocado fallar muchas veces. Han sido más los fallos, más tristezas en mi vida y en mi carrera futbolística que momentos felices. Así que yo tengo la madurez para aceptar la responsabilidad de que yo, como delantero, debería haberlo hecho. Lo asumo”, aseguró.



“Pero si me preguntas ahora mismo, volvería a tomar la decisión de agarrarlo (el balón). Por mi parte, pedir disculpas a toda Colombia porque lo tuvimos cerca, lo tuvimos ahí. No se dio, pero hay que seguir”, terminó.



