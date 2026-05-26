Juan Camilo Hernández, jugador del Real Betis de España, como bien se sabe, fue convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de Mayores.
El atacante, más conocido como el Cucho, de esta manera disputará con el combinado tricolor la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
Las palabras de Juan Camilo
Tras su convocatoria, además de aparecer en un video reaccionando a su llamado, Juan Camilo se pronunció a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, con profunda alegría.
“Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño”, expresó.
Una felicidad inigualable
“Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más. Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país; ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer”, añadió.
Muchos hinchas de la Selección Colombia le piden a Néstor Lorenzo que ponga como titular a Juan Camilo Hernández en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Habrá que esperar para conocer si esto sucede o no.
Esta es la lista completa de citados al Mundial
ARQUEROS:
- CAMILO VARGAS – Atlas, México.
- ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina.
- DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.
DEFENSAS:
- DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasaray, Turquía.
- JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia.
- YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia.
- WILLER DITTA – Cruz Azul, México.
- DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra.
- SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina.
- JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España.
- DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.
VOLANTES:
- RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal.
- JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra.
- KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina.
- JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil.
- GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España.
- JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil.
- JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil.
- JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina.
- JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos.
- JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.
DELANTEROS:
- JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España.
- LUIS DÍAZ – Bayern Múnich, Alemania.
- LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal.
- CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil.
- JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia.