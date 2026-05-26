Juan Camilo Hernández, jugador del Real Betis de España, como bien se sabe, fue convocado por el director técnico argentino Néstor Lorenzo a la Selección Colombia de Mayores.



El atacante, más conocido como el Cucho, de esta manera disputará con el combinado tricolor la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Las palabras de Juan Camilo

Tras su convocatoria, además de aparecer en un video reaccionando a su llamado, Juan Camilo se pronunció a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, con profunda alegría.



“Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño”, expresó.

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Una felicidad inigualable

“Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más. Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país; ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer”, añadió.

Muchos hinchas de la Selección Colombia le piden a Néstor Lorenzo que ponga como titular a Juan Camilo Hernández en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Habrá que esperar para conocer si esto sucede o no.

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Esta es la lista completa de citados al Mundial

ARQUEROS:

CAMILO VARGAS – Atlas, México. ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina. DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.

DEFENSAS:

DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasaray, Turquía. JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia. YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia. WILLER DITTA – Cruz Azul, México. DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra. SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina. JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España. DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.

VOLANTES:

RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal. JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra. KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina. JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil. GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España. JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil. JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil. JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina. JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos. JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.

DELANTEROS:

JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España. LUIS DÍAZ – Bayern Múnich, Alemania. LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal. CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil. JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia.





