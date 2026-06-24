[Video] Defensa de Selección Colombia recibió tarjeta amarilla ante Congo

La Selección Colombia recibió su primera tarjeta amarilla del compromiso frente a República Democrática del Congo, en el duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

La acción se presentó sobre los 56 minutos de juego, cuando Jhon Lucumí se vio obligado a cometer una infracción para detener una incursión peligrosa del conjunto africano por el costado derecho.

El defensor colombiano llegó tarde al cierre y terminó derribando al atacante rival en una jugada que prometía generar superioridad numérica para Congo cerca del área defendida por Camilo Vargas.

De inmediato, el árbitro central sancionó la falta y mostró la tarjeta amarilla para el zaguero de la tricolor, en una decisión que no generó mayores discusiones dentro del terreno de juego.

Tanto Lucumí como sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo aceptaron la determinación arbitral, conscientes de que la infracción había cortado un ataque con posibilidades de peligro para el equipo africano.

Video de la falta por la que fue amonestado Jhon Lucumí en Colombia vs Congo

La amonestación se convirtió en la primera del partido entre colombianos y congoleños, en un encuentro que hasta ese momento se había disputado con intensidad, pero sin acciones disciplinarias por parte del juez central.

Además, la tarjeta tiene relevancia pensando en lo que viene para la selección Colombia en el certamen. Lucumí se convirtió en el segundo futbolista del equipo nacional en ser amonestado durante el Mundial 2026.

El primero había sido Johan Mojica en el compromiso del debut frente a Uzbekistán. De esta manera, tanto Lucumí como el lateral izquierdo quedaron advertidos de cara a los próximos encuentros, ya que una nueva tarjeta amarilla les significará una fecha de suspensión en el torneo.