Daniel Muñoz reveló qué es lo más “duro” de quedar fuera del Mundial

La Selección Colombia tenía la oportunidad enorme de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Suiza se impuso en los penales

Sin embargo, Suiza, en tanda de penales del cruce por octavos, terminó eliminando al equipo que es dirigido por Néstor Lorenzo. En cuartos, los europeos se enfrentarán con la selección de Argentina.



“La Selección de Suiza fue más eficaz en la tanda de penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras superar a Colombia en el Estadio Vancouver. El conjunto europeo se impuso después de igualar sin goles tanto en los 90 minutos como en la prórroga”, reseñó la FIFA tras el cotejo.

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Daniel Muñoz habló

Tras el compromiso, algunas de las figuras de la Selección Colombia se pronunciaron. Uno de ellos, precisamente, fue el lateral derecho Daniel Muñoz, que firmó un buen certamen.



“El destino tiene que ser así. Es aceptar su voluntad (la de Dios). No hay nada que reprochar. Lo dimos todo, creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores. Ya en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte; yo le digo que así estaba escrito el destino”, manifestó, sin rodeos.

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Lo más duro después de la eliminación

Luego, el jugador que milita en Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra hizo referencia a lo más duro de quedar fuera de un torneo como lo es una Copa del Mundo de la FIFA.

“En lo personal, muy agradecido con esta linda y maravillosa familia. No nos ahorramos nada. Toda gota de sudor la dimos dentro de la cancha. Dejamos el nombre en alto de Colombia. Lastimosamente volvió a pasar ese ‘¿y por qué no un poquito más?’. Pero el fútbol es así. Lo duro es volver, ponernos las botas el día de mañana, volver a levantarnos”, sentenció.



