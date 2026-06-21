Davoo Xeneize, streamer de origen argentino, soltó una sorpresiva declaración sobre la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el también gaucho Néstor Gabriel Lorenzo.



Primero, Davoo valoró el debut que tuvo el extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda. Ante Uzbekistán, el jugador del Bayern Múnich de Alemania marcó un tanto y puso una asistencia.

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Las palabras de Davoo

“Hay que valorar y poner en su lugar el gran debut mundialista de Luis Fernando Díaz Marulanda. Mucha presión sobre el jugador de Barranquilla, educando. Terminó marcando un gol, terminó asistiendo, terminó dando la cara por su selección”, expresó.



Luego, el hincha de Boca Juniors manifestó que cree que la Selección Colombia ganará la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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¿Colombia ganará la Copa?

“Y para mí Colombia gana el Mundial 2026. Yo veo muy bien a la Selección Colombia para ser campeona del mundo”, sentenció, sin rodeos, el streamer argentino. Estas palabras retumbaron en redes sociales.

Davoo, cabe mencionar, también habló sobre el mediocampista Gustavo Puerta, titular de la tricolor en el triunfo 3 goles a 1 en el debut mundialista. Puerta le ganó el puesto a Richard Ríos.

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El argentino habló de Puerta

“Para cerrar este análisis, Vitinha es bueno, es muy bueno, no niego eso. Es probablemente el mejor cinco del mundo, por lo que fue su última temporada con el PSG. Negar eso sería de antifútbol, es una realidad”, expresó.



“Ahora, si bien Vitinha es muy bueno, no es Gustavo Puerta, esa es la realidad. Vitinha es bueno, pero no es Gustavo Puerta. Digamos las cosas como son. Un segundo les pido, digamos las cosas como son”, terminó.