Lorenzo se fue inconforme con el 3-1 de Colombia a Uzbekistán: "Podíamos sacar una diferencia mayor"

La Selección Colombia debutó con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado que le permitió asumir el liderato del grupo K y comenzar con confianza su camino en el torneo.

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Declaraciones de Néstor Lorenzo tras el 3-1 de Colombia a Uzbekistán

Una vez finalizado el compromiso en el Estadio Ciudad de México, el seleccionador Néstor Lorenzo valoró el rendimiento de sus dirigidos y destacó la dificultad que representó el rival asiático. "Sabíamos que no iba a ser fácil", expresó el entrenador argentino en rueda de prensa.

Lorenzo reconoció que Colombia tuvo opciones para conseguir una ventaja más amplia, pero también elogió el trabajo defensivo de Uzbekistán. "Podíamos sacar una diferencia mayor, pero Uzbekistán es un equipo que trabajó muy bien, fue muy ordenado, cerrado y nos costó llegar", comentó.

El técnico también señaló algunos aspectos que considera necesarios corregir de cara a los próximos compromisos. Según explicó, la selección tuvo momentos de dominio, aunque le faltó ser más agresiva en los metros finales. "Hay que mejorar al tratar de finalizar la jugada, nos entretuvimos mucho en la posesión y no provocamos centro o remate al arco", afirmó.

Durante varios tramos del encuentro, Colombia adelantó sus líneas y asumió riesgos para intentar recuperar rápido la pelota. Sobre ello, Lorenzo destacó el comportamiento táctico de sus defensores. "Jugamos bien, corrimos un riesgo grande con los centrales en la mitad de la cancha", manifestó.

El estratega también recordó que parte del plan de juego contemplaba neutralizar una de las principales fortalezas del conjunto uzbeko. "Sabíamos que ellos salen con pelotazo largo y al espacio", explicó al analizar el desarrollo del compromiso.

Pese a algunas dificultades, Lorenzo considera que el resultado fue justo por lo realizado por la tricolor a lo largo de los 90 minutos. "Ganamos merecidamente, y ese es el primer escalón", aseguró el entrenador, quien busca conducir a Colombia a una destacada actuación mundialista.

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Asimismo, reconoció que hubo momentos en los que su equipo perdió control del juego por falta de efectividad en ataque. "En las que llegamos no definimos y nos costó tener la posesión de la pelota", señaló el seleccionador argentino.

Finalmente, Lorenzo destacó el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes, especialmente en el tramo final del encuentro, cuando Colombia encontró espacios para sentenciar el resultado. "Refrescamos con los cambios y ahí nos vimos mejor", concluyó.

¿Cuándo se juega Colombia vs Congo?

Con la victoria sobre Uzbekistán, Colombia suma tres puntos y lidera el grupo K por delante de República Democrática del Congo y Portugal, que empataron 1-1. El próximo reto para la selección nacional será el martes 23 de junio frente al conjunto africano, en un partido que podría acercarla a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.