Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Son muchos los jugadores colombianos que tratan de hacer un buen papel en sus clubes para lograr que el director técnico argentino Néstor Lorenzo los cite a la Selección. También resta poco tiempo para conocer la lista final de convocados.

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Borré quiere ir al Mundial

Uno de los futbolistas que sueña con estar en el Mundial 2026 es Rafael Santos Borré, quien ha sido parte del proceso Néstor Lorenzo. El delantero marcó gol con Internacional de Brasil, este sábado 9 de mayo, ante Coritiba.

El exjugador del Deportivo Cali y River Plate de Argentina empezó el compromiso desde el banco de los suplentes. Su ingreso fue más que clave para que su equipo terminara empatando 2 a 2.

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Rafael trabaja por la citación

Borré sigue trabajando para estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Algunos hinchas del combinado tricolor piden que se dé su llamado, pero otros prefieren que no sea citado.



Esta decisión, finalmente, la tendrá el mismo Néstor Lorenzo. Luis Javier Suárez, que juega en Portugal, y Jhon Córdoba, que milita en Rusia, son dos atacantes que estarían fijos en la convocatoria. Rafael Santos Borré los podría acompañar.

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Colombia en el grupo K

La Selección Colombia de Mayores, como bien se sabe, está en el grupo K del torneo, que acaparará la atención de miles de hinchas a nivel global. La tricolor comparte zona con Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.



El equipo tricolor está llamado a competir por el primer lugar del grupo con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Esta tarea no será para nada fácil, pero tampoco se puede decir que será un trabajo imposible.