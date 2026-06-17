🔴EN VIVO🔴La Suplente: Colombia vs. Uzbekistán | Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vuelve a una Copa Mundial de la FIFA y lo hace con la ilusión de ser protagonista. Este miércoles 17 de junio, la selección dirigida por Néstor Lorenzo debutará frente a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, en el cierre de la primera fecha del grupo K.

Las emociones del compromiso podrán seguirse minuto a minuto a través de La Suplente, el espacio digital de Deportes RCN en YouTube que acompañará en vivo todo lo que ocurra alrededor del estreno de la Tricolor en la máxima cita del fútbol mundial.

El encuentro comenzará a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y también contará con transmisión por la señal principal de Canal RCN y su canal oficial de YouTube, en una jornada que concentra la atención de millones de aficionados colombianos.

Colombia vs Uzbekistán EN VIVO - La Suplente

Así llegan Colombia y Uzbekistán al debut

La Selección Colombia llega al Mundial luego de una irregular campaña en las eliminatorias sudamericanas, donde terminó tercera, con los mismos puntos de la cuarta y quinta.

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Gran parte de las expectativas están depositadas en Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento futbolístico y será una de las principales cartas ofensivas del equipo nacional. A su lado aparecerá Luis Javier Suárez, mientras que James Rodríguez comandará la generación de juego.

El volante cucuteño afronta una nueva Copa del Mundo con la experiencia de haber sido figura en Brasil 2014. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha será uno de los aspectos más importantes para una selección que aspira a llegar lejos en el torneo.

En defensa, Colombia contará con una base sólida encabezada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, además de la seguridad que transmite Camilo Vargas en el arco, un futbolista que conoce muy bien el fútbol mexicano y que tendrá un escenario familiar en el estadio Ciudad de México.

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Al frente estará una selección de Uzbekistán que disputará su primer Mundial y que es dirigida por Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia como jugador. El conjunto asiático intentará sorprender con orden defensivo, despliegue físico y rápidas transiciones al ataque.

Todas las emociones del partido y de la Copa del Mundo en general se podrán seguir en DeportesRCN.com.