Jhon Córdoba, quien salió lesionado ante Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, no está disponible para enfrentar a Suiza por los octavos.



La Selección Colombia se va a ver las caras con el equipo europeo este martes 7 de julio. El cotejo se va a llevar a cabo en el estadio de Vancouver, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas cafeteros.



En la conferencia de prensa previa al choque, al director técnico argentino Néstor Lorenzo le consultaron si Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sería el reemplazo de Jhon Córdoba en el centro del ataque.



La respuesta del estratega fue contundente. Aunque no dejó claro si Juan Camilo será titular, sí afirmó que es posible que tenga minutos y que está a disposición. Habrá que esperar para conocer qué sucederá.



“Cualquiera de los jugadores que está en la lista puede jugar en algún momento, de entrada o ingresando. Juan Camilo ha hecho bien cuando le tocó entrar. Está a disposición”, expresó Néstor Lorenzo, sin rodeos.



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