VIDEO: Daniel Muñoz la tuvo tras habilitación de James, pero la desperdició

Al minuto 41 del primer tiempo, la Selección Colombia de Mayores atacó a su similar de Francia por la banda derecha. Luis Díaz tenía la pelota y de manera rápida se la entregó a James David Rodríguez.



El exjugador del Real Madrid de España, de manera magistral, habilitó al lateral derecho Daniel Muñoz, quien tuvo la oportunidad de mandar la esférica a guardar. Sin embargo, pateó mordido y el balón se fue algo lejos de la portería rival.

2 a 0 abajo en el primer tiempo

El primer tiempo empezó bien para el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, pero el conjunto galo, al final del mismo, terminó llevándose la ventaja por un marcador de 2 goles a 0.



Tras el final de la etapa inicial, medios de comunicación franceses como L'Équipe se pronunciaron. El portal hizo referencia al ritmo alto que impuso la Selección Colombia desde el primer minuto y a la reacción del cuadro galo.

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Reacción de la prensa francesa

"Los Blues, sorprendidos desde el principio por la intensa presión colombiana, rápidamente tomaron ventaja en el partido y fueron recompensados con goles de Doué y Thuram, autores de un delicioso primer período junto a Cherki. El Tricolor confía en Días y Rodríguez para reaccionar", escribió el medio.



Y ya que el portal galo hizo referencia a James Rodríguez y a Luis Fernando Díaz, el capitán de la tricolor, previo al partido y en entrevista con la FIFA, habló sobre el guajiro, que milita en el Bayern Múnich de Alemania.

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James habló de Lucho

"Cuando se tiene a Lucho, sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo", dijo.



"Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodos posible dentro del campo y es lo que intento también, que esté cómodo, que pueda hacerlo jugar. Uno tiene que conocer las virtudes que tiene al lado. Intento sacarle el máximo provecho a Lucho. Todo lo que ha hecho ha sido único y creo que va a ser grande, por eso hay que cuidarlo como tal", culminó.









