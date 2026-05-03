EN VIVO Sudamericano Sub-17 Femenino: Colombia vs. Paraguay - minuto a minuto y goles

Se viene la última fecha del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 en Paraguay con un vibrante duelo entre la Selección Colombia contra las paraguayas que quieren también estar en las fases definitivas para intentar sellar la clasificación para el Mundial de Marruecos a final del 2026.

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Colombia en estos momentos tiene cinco puntos y tendrá que vencer a Paraguay para superar o a Argentina o a Chile que se enfrentan en simultáneo. Las argentinas y australes son líderes con siete unidades en estos momentos y las colombianas tienen la chance de estar en semifinales para acercarse cada vez más al Mundial de Marruecos.

Y es que, los ojos de Carlos Paniagua también estarán puestos en el partido entre Argentina vs Chile que se verán las caras. Colombia podría quedar eliminada si pierde o si empata, pero, aún ganando tendría que hacerlo por varios goles en caso de que haya igualdad entre argentinas y chilenas.

Paraguay, por su parte, no la pasa tan bien en el campeonato con apenas tres unidades. Si suma de a tres podrá sacar a Colombia de la tercera plaza y meterse a los Play-Offs del Sudamericano Sub-17 para intentar clasificar al Mundial en Marruecos.

Las paraguayas no han tenido la fortuna en este campeonato. No han respetado la casa y se empiezan a complicar para poder estar dentro de las clasificadas y mucho menos en la Copa del Mundo.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS PARAGUAY POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 ESTE DOMINGO 3 DE MAYO

El partido por el Sudamericano Femenino Sub-17 entre Colombia vs Paraguay de este domingo 3 de mayo se disputará a partir de las 6:00 de la tarde en horario de Colombia. Podrá verlo en la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS PARAGUAY

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.