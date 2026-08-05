EN VIVO Colombia vs Venezuela | minuto a minuto | Semifinales Centroamericanos

Nueva fecha en las fases finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La semifinal entre Colombia vs Venezuela espera dar de qué hablar con un equipo que está invicto en el campeonato, y otro que estuvo cerca de tomar el liderato, pero acabó la primera instancia con una derrota que lo impidió.
Colombia llegó a las semifinales compartiendo grupo con Panamá, Cuba y Costa Rica. En las primeras dos salidas frente a los canaleros y cubanos, los dirigidos por César Torres sacaron victorias por los goles de Matías Orozco en el primer juego y de Miguel Marulanda. En el último partido contra los costarricenses igualaron a uno gracias a Marulanda.
La Selección Colombia espera volver a dar un golpe en el campeonato después de marcar apenas tres goles en el certamen, mientras que Venezuela ha sido más goleador a lo largo de la fase de grupos en busca de sacarle una victoria a los colombianos en esta semifinal.
Venezuela, por su parte estuvo en el Grupo A compartiendo zona con México, República Dominicana y Guatemala. La ‘Vinotinto’ arrancó con derrota frente a los mexicanos, mientras que en la segunda fecha superó a Guatemala con un 3-1 gracias a Diego Claut, Jesús González y Gustavo Lozano. Contra los dominicanos en la tercera fecha repitieron González y Claut, además de Maitán para el 2-3.
Este es un duelo de semifinal entre dos selecciones que ya saben lo que es ganar ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Colombia quedó campeón en 1946, 2006 y en el 2018. Mientras que Venezuela ganó en 1982 y en 1998. Quien gane el partido enfrentará a México o Panamá en la final.
A QUÉ HORA Y DÓNDE VER COLOMBIA VS VENEZUELA POR LA SEMIFINAL DE JUEGOS CENTROAMERICANOS ESTE MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
El partido entre Colombia vs Venezuela por las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe este miércoles 5 de agosto en el Estadio Moca 85 arrancará a partir de las 6 de la tarde en horario colombiano. Además, se podrá ver por el YouTube de Centro Caribe Sport Channel.
MÁS HORARIOS DE COLOMBIA VS VENEZUELA
Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.
México: 5:00 P.M.
Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.