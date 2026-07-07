🔴EN VIVO 🔴La Suplente: Suiza vs Colombia | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia enfrenta a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde las 2:40 p. m. (hora colombiana), los aficionados podrán vivir toda la previa, las reacciones y el análisis a través de La Suplente, el formato digital de Deportes RCN.

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La transmisión de La Suplente estará disponible en el canal de YouTube de Deportes RCN y en la aplicación del Canal RCN, acompañando a los hinchas antes, durante y después de un compromiso que definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo.

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El balón rodará a las 3:00 p. m. en el BC Place de Vancouver. El encuentro podrá verse por la señal principal de Canal RCN y también por el canal de YouTube del Canal RCN, mientras que DeportesRCN.com realizará el cubrimiento minuto a minuto con toda la información del compromiso.

Colombia llega a esta instancia después de completar una destacada campaña en el Mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo terminó invicto la fase de grupos y posteriormente eliminó a Ghana por 1-0 en los dieciseisavos de final, consolidándose como una de las selecciones de mejor rendimiento en el certamen.

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Para este compromiso, el principal cambio en la formación colombiana será el ingreso de Luis Javier Suárez en lugar de Jhon Córdoba, quien sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el resto de la Copa del Mundo. Además, Jhon Arias y Richard Ríos llegan condicionados, ya que una tarjeta amarilla los dejaría fuera de unos eventuales cuartos de final.

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El ganador de este compromiso avanzará entre las ocho mejores selecciones del Mundial y se enfrentará en la siguiente ronda a Argentina, que horas antes protagonizó una histórica remontada para vencer 3-2 a Egipto y asegurar su clasificación.