🔴EN VIVO🔴Rueda de prensa y Entrenamiento previo a Colombia vs. Ghana | Copa Mundial 2026

La Selección Colombia está lista para afrontar un nuevo desafío en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente este viernes 3 de julio a Ghana en partido válido por la ronda de dieciseisavos de final.
Previo al compromiso, el director técnico técnico Néstor Lorenzo cumple con la tradicional rueda de prensa y posteriormente el grupo de jugadores llevará a cabo el último entrenamiento en la sede del Kansas City de la MLS.
Rueda de prensa y Entrenamiento previo a Colombia vs. Ghana | Copa Mundial 2026
La rueda de prensa de Néstor Lorenzo, la zona mixta y el entrenamiento de la Selección Colombia antes de enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se podrán seguir EN VIVO por el canal de YouTube de Deportes RCN.
Así llega Colombia al partido contra Ghana
La Selección Colombia enfrentará a la selección de Ghana, después de demostrar un rendimiento que ha ido de menos a más en la Copa del Mundo.
El equipo nacional clasificó a esta instancia, del certamen, después de liderar el grupo K con siete puntos, tras derrotar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo y empatar con Portugal.
Según e ha conocido, Colombia no tiene jugadores lesionados o inhabilitados.
Así llega Ghana al partido contra Colombia
La selección de Ghana clasificó a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como una de las mejores terceras.
El conjunto africano se ubicó en la tercera posición del grupo L por detrás de Inglaterra y Croacia.