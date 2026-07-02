Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

🔴EN VIVO🔴Rueda de prensa y Entrenamiento previo a Colombia vs. Ghana | Copa Mundial 2026

La Selección Colombia enfrenta a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.
Daniel Zabala
Néstor Lorenzo reveló si hará cambios Vs Portugal
Néstor Lorenzo reveló si hará cambios Vs Portugal // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Dieciseisavos de Final
Colombia Colombia
Programado
Ghana Ghana
Estadísticas del partido

La Selección Colombia está lista para afrontar un nuevo desafío en la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente este viernes 3 de julio a Ghana en partido válido por la ronda de dieciseisavos de final.

Previo al compromiso, el director técnico técnico Néstor Lorenzo cumple con la tradicional rueda de prensa y posteriormente el grupo de jugadores llevará a cabo el último entrenamiento en la sede del Kansas City de la MLS.

El último once de Queiroz con Colombia: solo seis siguen siendo titulares

Lea también

El último once de Queiroz con Colombia: solo seis siguen siendo titulares

Rueda de prensa y Entrenamiento previo a Colombia vs. Ghana | Copa Mundial 2026

La rueda de prensa de Néstor Lorenzo, la zona mixta y el entrenamiento de la Selección Colombia antes de enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se podrán seguir EN VIVO por el canal de YouTube de Deportes RCN.

Así llega Colombia al partido contra Ghana

La Selección Colombia enfrentará a la selección de Ghana, después de demostrar un rendimiento que ha ido de menos a más en la Copa del Mundo.

Cómo ver Colombia vs. Ghana EN VIVO online y gratis por internet

Lea también

Cómo ver Colombia vs. Ghana EN VIVO online y gratis por internet

El equipo nacional clasificó a esta instancia, del certamen, después de liderar el grupo K con siete puntos, tras derrotar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo y empatar con Portugal.

Según e ha conocido, Colombia no tiene jugadores lesionados o inhabilitados.

Así llega Ghana al partido contra Colombia

¡Invasión amarilla en Kansas! Colombia busca los octavos del Mundial en un estadio que será local

Lea también

¡Invasión amarilla en Kansas! Colombia busca los octavos del Mundial en un estadio que será local

La selección de Ghana clasificó a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo como una de las mejores terceras.

El conjunto africano se ubicó en la tercera posición del grupo L por detrás de Inglaterra y Croacia.

En esta nota

Mundial 2026 Copa Mundial de la FIFA Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol Fútbol Colombiano

Tabla de posiciones