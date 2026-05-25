Lorenzo cambió los planes de la Selección Colombia antes del Mundial

Néstor Lorenzo dio a conocer este lunes 25 de mayo la lista oficial de 26 jugadores que vestirán la camiseta de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

En la convocatoria no se registraron grandes sorpresas, ya que se mantuvo la base de futbolistas que disputó la Eliminatoria y que contado con la confianza del entrenador.

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Las principales novedades pueden estar en Willer Ditta, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Carlos Andrés Gómez y Juan Camilo 'cucho' Hernández, quienes fueron los últimos jugadores que se unieron al proceso.

Cambios en el cronograma de trabajo de la Selección Colombia

En la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los jugadores convocados también se explicaron algunos cambios en el cronograma de trabajo de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo.

Según se informó, el equipo nacional comenzará desde este lunes 25 de mayo los trabajos en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Los entrenamientos seguirán hasta el 4 de junio, por lo que no habrá liberación de jugadores el domingo 31 de mayo, día de las elecciones.

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Por otro lado, se tiene previsto que la Selección Colombia viaje a San Diego, Estados Unidos, el 4 de junio, en donde seguirán los trabajo hasta el 10 de junior.

El equipo nacional enfrentará a Jordania el 7 de junio y desde el 11 se instalará en Guadalajara para iniciar la participación en el Mundial.

Lista oficial de convocados en la Selección Colombia para el Mundial

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez)

David Ospina (Nacional)

Defensas

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

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Mediocampistas

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Luis Fernando Díaz (Bayern Múnich)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Luis Javier Suárez (Sporting CP)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo 'cucho' Hernández (Real Betis)