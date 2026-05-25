VIDEO - Así presentó la FCF a los 26 valientes que representarán a Colombia en el Mundial

Oficialmente quedan 17 días para que inicie la edición más esperada de la Copa Mundial, la cual contará con un formato completamente diferente en la que hay 48 selecciones participantes y en donde justamente está la Selección Colombia, la cual lleva 8 años de ausencia en esta competencia.

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La 'tricolor' volvió por todo lo alto tras una extraordinaria participación en las eliminatorias en la que logró clasificar en la tercera casilla y ahora se prepara para hacer un gran papel a nivel internacional tomando en cuenta todas las figuras que forman parte hoy día del equipo de Néstor Lorenzo y los cuales ya fueron presentados de la siguiente manera.

Los 26 guerreros que viajan al Mundial para representar a Colombia

Recientemente el país cafetero se volvió a llenar de ilusión y expectativa al conocer la prelista de los 55 jugadores que formarían parte de las primeras concentraciones de Néstor Lorenzo antes de asumir el reto mundialista.

Sin embargo, por fin llegó el momento para que el estratega argentino de a conocer de manera oficial a los 26 guerreros que viajarán con él a la "batalla del Mundial" que comenzará a partir del 17 de junio cuando sea su debut oficial.

Dentro de la lista aparecen destacados nombres como el de Luis Díaz y James Rodríguez, dos de las principales figuras del equipo, quienes comandan el listado, al equipo dentro del terreno de juego y también los que se roban el protagonismo del video de presentación.

La emoción no se pude ocultar, pasaron muchos años y la fe está intacta en los 26 guerreros que viajarán hacia la Copa Mundial para iniciar el recorrido con la fase de grupos, un reto difícil, pero no imposible.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de fútbol de Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a la Selección de fútbol de Uzbekistán. El partido se disputará en Ciudad de México y está programado para las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

La selección dirigida por Néstor Lorenzo quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática Congo.

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Fixture de Colombia para el Mundial 2026