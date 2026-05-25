Hace algunas horas, el director técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de jugadores convocados a la Selección Colombia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, de Estados Unidos, Canadá y México.

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El paso a paso a seguir de la tricolor

“Previo al inicio de la cita orbital, el combinado nacional se concentrará en la capital del país desde este lunes 25 de mayo hasta el 4 de junio. Colombia enfrentará a Costa Rica el próximo lunes 1 de junio a las 6:00 p. m. (hora COL) en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Posteriormente, el jueves 4 de junio, la Selección tomará un vuelo directo hacia la ciudad de San Diego, Estados Unidos, para jugar ante Jordania el 7 de junio a las 6:00 p.m. (hora COL)”, señaló la FCF.



“Finalmente, el 10 de junio, el plantel colombiano viajará a Guadalajara, ciudad sede del equipo, para cerrar su preparación antes del primer partido de la competencia. Colombia hará su debut en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 p.m. (Hora COL). Luego, La’ Sele’ se medirá a la República del Congo (23 de junio) a las 9:00 p.m. (Hora Col) y cerrará la zona contra Portugal (27 de junio) 6:30 p.m. (Hora COL)”, añadió.

Datos de los convocados

La lista de Lorenzo correspondió, en gran parte, a los jugadores que hicieron parte de su proceso en las eliminatorias sudamericanas. Y ya que se toca el tema de los citados, en Deportes RCN nos tomamos la tarea de recopilar los minutos disputados en estos en cada uno de sus clubes, esto en la temporada 2025/26, con datos recopilados de Transfermarkt.



Willer Ditta, Luis Díaz y Luis Suárez fueron los jugadores que más minutos jugaron en sus clubes. Kevin Castaño, por su parte, fue el futbolista que menos minutos jugó en esta temporada.

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Minutos de cada jugador convocado a la tricolor

ARQUEROS

CAMILO VARGAS – Atlas, México: 2.970 ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina: 1.530 DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia: 1.170

DEFENSAS

DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasaray, Turquía: 3.684 JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia: 3.567 YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia: 2.243 WILLER DITTA – Cruz Azul, México: 4.298 DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra: 3.791 SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina: 1.003 JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España: 2.726 DEIVER MACHADO – Nantes, Francia: 1.309

VOLANTES

RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal: 3.637 JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra: 2.538 KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina: 220 JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil: 1.021 GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España: 2.715 JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil: 3.001 JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil: 1.823 JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina: 948 JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos: 1.255 JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina: 1.075

DELANTEROS