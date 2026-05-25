Hace algunas horas, el director técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de jugadores convocados a la Selección Colombia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, de Estados Unidos, Canadá y México.
El paso a paso a seguir de la tricolor
“Previo al inicio de la cita orbital, el combinado nacional se concentrará en la capital del país desde este lunes 25 de mayo hasta el 4 de junio. Colombia enfrentará a Costa Rica el próximo lunes 1 de junio a las 6:00 p. m. (hora COL) en el estadio Nemesio Camacho el Campín. Posteriormente, el jueves 4 de junio, la Selección tomará un vuelo directo hacia la ciudad de San Diego, Estados Unidos, para jugar ante Jordania el 7 de junio a las 6:00 p.m. (hora COL)”, señaló la FCF.
“Finalmente, el 10 de junio, el plantel colombiano viajará a Guadalajara, ciudad sede del equipo, para cerrar su preparación antes del primer partido de la competencia. Colombia hará su debut en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 p.m. (Hora COL). Luego, La’ Sele’ se medirá a la República del Congo (23 de junio) a las 9:00 p.m. (Hora Col) y cerrará la zona contra Portugal (27 de junio) 6:30 p.m. (Hora COL)”, añadió.
Datos de los convocados
La lista de Lorenzo correspondió, en gran parte, a los jugadores que hicieron parte de su proceso en las eliminatorias sudamericanas. Y ya que se toca el tema de los citados, en Deportes RCN nos tomamos la tarea de recopilar los minutos disputados en estos en cada uno de sus clubes, esto en la temporada 2025/26, con datos recopilados de Transfermarkt.
Willer Ditta, Luis Díaz y Luis Suárez fueron los jugadores que más minutos jugaron en sus clubes. Kevin Castaño, por su parte, fue el futbolista que menos minutos jugó en esta temporada.
Minutos de cada jugador convocado a la tricolor
ARQUEROS
- CAMILO VARGAS – Atlas, México: 2.970
- ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina: 1.530
- DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia: 1.170
DEFENSAS
- DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasaray, Turquía: 3.684
- JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia: 3.567
- YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia: 2.243
- WILLER DITTA – Cruz Azul, México: 4.298
- DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra: 3.791
- SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina: 1.003
- JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España: 2.726
- DEIVER MACHADO – Nantes, Francia: 1.309
VOLANTES
- RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal: 3.637
- JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra: 2.538
- KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina: 220
- JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil: 1.021
- GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España: 2.715
- JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil: 3.001
- JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil: 1.823
- JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina: 948
- JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos: 1.255
- JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina: 1.075
DELANTEROS
- JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España: 3.130
- LUIS DÍAZ – Bayern Munich, Alemania: 4.060
- LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal: 4.373
- CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil: 2.187
- JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia: 3.241