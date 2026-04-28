Lorenzo pondría competencia en el Mundial: el sorpresivo jugador que convocaría

Durante los últimos dos partidos de la Fecha FIFA para la Selección Colombia que enfrentó a Croacia y Francia, Néstor Lorenzo no tuvo mayores sorpresas dentro de la lista de convocados. Seguramente, esta lista de jugadores será la definitiva para encarar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Sin embargo, hay jugadores que vienen con falta de ritmo, sobre todo en el mediocampo con Kevin Castaño que no juega en River Plate, y en la delantera por esta mala racha por la que está pasando Luis Javier Suárez en el Sporting Lisboa que ya acumula ocho partidos sin marcar goles en todas las competencias.

Es en la delantera, y tal vez en la defensa en donde más tiene que reforzarse la Selección Colombia. Justamente, en el ataque aparece una importante opción para competir frente a frente con Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba por esa necesidad de romper los arcos rivales, algo que no se vio en los últimos partidos disputados.

KEVIN VIVEROS SERÍA LA SOLUCIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Ante esta situación por la que están pasando los jugadores de la Selección Colombia en los diferentes clubes de Europa, en Sudamérica está la solución para la zona de ataque. Se trata nada más ni nada menos que de Kevin Viveros que se ha afianzado como uno de los máximos goleadores del Athletico Paranaense.

A Kevin Viveros le tocó remar contra la corriente en Brasil iniciando su paso por el Brasileirao en la Serie B con el Athletico Paranaense. Fue determinante para ayudar al ‘Furacao’ a conseguir el ascenso sumando un total de 25 partidos y diez goles anotados consolidándose como uno de los goleadores.

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Tampoco le pesó en la máxima categoría de Brasil. Con el Paranaense, el delantero colombiano suma ya 13 encuentros en esta presente temporada y ha marcado ocho goles. De hecho, el ‘Tren’ Viveros es uno de los futbolistas más aclamados por la afición y es el máximo goleador del Brasileirao sacando un tanto de diferencia con respecto a Danilo, Pedro y Carlos Vinícius.

En el último partido con el Paranaense, Kevin Viveros marcó doblete y sigue dando de qué hablar con la necesidad de convencer a Néstor Lorenzo por este momento que viven los atacantes. Viveros podría ser la opción para competir con Luis Javier Suárez y con Jhon Córdoba.

KEVIN VIVEROS VENÍA PIDIENDO SELECCIÓN DESDE HACE AÑOS

Entre el 2024 y el 2025, Kevin Viveros ya venía demostrando su potencial en la Liga BetPlay antes de mudarse a Brasil para ascender al Athletico Paranaense y para ser el goleador de la Serie A. En Atlético Nacional, el ‘Tren’ era uno de los futbolistas que anotaba partido a partido.

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Dejó un registro de 57 partidos disputados y 14 tantos. Por su constancia con las redes, el colombiano había llamado la atención, pero, hasta ahora, no ha podido convencer a Néstor Lorenzo para recibir una llamada a la Selección Colombia.

Su mejor registro fue en Carabobo de Venezuela en donde sumó 34 partidos y marcó 21 goles para afianzarse como goleador. No ha hecho procesos de selección, pero la cosa podría cambiar si sigue en este camino goleador. De hecho, está en mejor momento que Rafael Santos Borré y otros atacantes del combinado nacional.