A horas del Colombia vs. Uzbekistán, por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA se pronunció sobre la tricolor.

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El video que subió la FIFA

La FIFA, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, publicó un video en el que recopila algunas de las celebraciones de goles de la Selección Colombia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

El video ya suma miles y miles de visualizaciones en la red social en cuestión. Muchos hinchas del combinado tricolor, además, comentaron con alegría. El buen ambiente sube en la afición colombiana.

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Lorenzo habló en rueda de prensa

Pasando a lo que será el cotejo, el director técnico argentino Néstor Lorenzo habló en la rueda de prensa previa. “Los Mundiales demuestran que no hay equipos pequeños y no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán ha tenido buenos resultados con buenos equipos, tiene un gran técnico, cuatro o cinco jugadores de categoría y es un equipo ordenado que sabe a qué juega; ese es el desafío nuestro para afrontarlo y superarlo”, dijo.



“Es un estadio mítico. Te emociona pisar el césped y saber que ahí vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En ese momento yo estaba en las selecciones juveniles de Argentina. Lo viví muy de cerca porque entrenaba con el equipo mayor en el 86. Lo tengo en el corazón, ese Mundial. Recordar lo que hizo Diego y todos los muchachos es maravilloso”, añadió sobre el Azteca, el estadio en el que se va a disputar el duelo.

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¿Cómo le irá a Colombia en su debut?

El gaucho habló sobre su primer Mundial como entrenador. “Es un camino por el que trabajé mucho desde la sombra. Aprendí mucho de José y de muchos entrenadores que tuve en mi etapa de jugador. Tenía claro que quería ser entrenador y siempre me preocupé por aprender, escuchar, mirar, capacitarme. Dios me dio la posibilidad de estar aquí, en un Mundial, como DT principal; trabajé mucho para esto y espero disfrutarlo con la Selección Colombia”, manifestó.



“Todos los jugadores que están en el Mundial en algún momento recuerdan a ese niño y el sueño que tuvieron cuando eran niños, que era estar acá. Lucho es así, uno le dice: ‘hoy descansas’ y va y agarra la pelota; no puede vencer la tentación de tener la pelota en sus pies y eso genera satisfacción. Pasó en Copa América y en Eliminatorias: hubo momentos en los que no convertía y toda Colombia estaba alarmada por eso. Todo es un proceso y esperemos que haga un gran Mundial y sea uno de los mejores jugadores”, sentenció, entre otras cosas más, sobre Lucho Díaz.