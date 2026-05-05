Jhon Córdoba, centro delantero del Krasnodar de Rusia, fue entrevistado en Planeta Fútbol de Win Sports y reveló si la interna de la Selección Colombia de Mayores está rota. La respuesta del atacante fue contundente.



A Córdoba se le consultó que cómo quedó el grupo después de la gran final de la Copa América que se perdió con Argentina. Jhon no se guardó absolutamente nada y dijo que el camerino se ha mantenido igual, es decir, de buena manera.

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¿Camerino roto?

“Todo en el camerino después de la Copa América ha sido igual, todos nos llevamos bien con todo el mundo, pero la concentración que vamos a tener en el Mundial va a ser buena”, expresó el atacante.

Jhon Córdoba se ha mantenido en el proceso del director técnico argentino Néstor Lorenzo y por esto es casi que seguro que esté convocado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Los rivales de la tricolor

En la misma charla, el delantero hizo referencia a las selecciones que acompañarán a Colombia en el grupo K del certamen orbital. La tricolor está más que llamada a pelear el primer lugar de la zona.



“Yo miro fútbol de todos lados; ahora uno tiene la oportunidad de estudiar a todos los rivales. Nosotros debemos prepararnos de igual manera para enfrentar a cualquier rival; no tenemos que mirar al rival por debajo, así sea Portugal, Uzbekistán o Congo; a todos hay que enfrentarlos con nuestro trabajo”, manifestó.

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Apoyo y confianza

Además, el jugador de 32 años abordó el tema de los fallos que han tenido en el último tiempo los delanteros de la Selección Colombia. Hizo un llamado importante para la confianza del grupo en general.



“Contamos con un grupo de seres humanos, que entienden que uno no quiere fallar; cuando alguien erra un gol, todos estamos para ayudarlo. Lo que hay que hacer es ser muy fuerte mentalmente y confiar en sus capacidades”, sentenció, entre otras cosas más.