Selección Colombia pendiente: jugador se fue lesionado a un mes del Mundial

Queda un mes para que arranque la fiesta mundialista y la Selección Colombia prende las velas para que ninguno de sus jugadores salga lesionado en el tiempo que resta de cara al Mundial y al debut frente a Uzbekistán. Afortunadamente, no hay todavía novedades del departamento médico, más allá de una noticia de un procedimiento médico con James Rodríguez.

El volante colombiano no pudo estar en la victoria del Minnesota United contra el Columbus Crew en condición de visitante por un procedimiento médico que no permitió que sumara minutos. Infortunadamente, James Rodríguez no ha tenido la regularidad deseada desde que llegó a Estados Unidos.

En las diferentes ligas, ni el cansancio y la intensidad han mermado a Luis Javier Suárez ni a Luis Díaz que siguen en racha goleadora en el Sporting Lisboa y Bayern Múnich respectivamente. La preocupación ahora aumenta con Déiver Machado que tuvo que salir del campo de juego en el último partido del Nantes.

¿QUÉ PASA CON DÉIVER MACHADO ANTES DEL MUNDIAL?

Déiver Machado fue convocado para afrontar la Fecha FIFA de marzo contra Croacia y Francia. El lateral izquierdo entró contra los croatas en el primer encuentro y es una de las cartas habituales de Néstor Lorenzo en esa banda junto con Johan Mojica.

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De acuerdo con información de Felipe Sierra, Déiver Machado tuvo que abandonar el campo de juego a los 26 minutos en el último partido de Nantes contra Marsella. La razón de su salida habría sido por un calambre en el cuádriceps que necesitará observación del departamento médico del club.

Este golpe no parece ser para nada grave de cara a afrontar el Mundial, pues, parece haber tiempo para su recuperación. Sin embargo, el club debe estar en contacto con la Selección Colombia para notificar si el calambre en el cuádriceps puede ser más grave de lo esperado.

Un calambre no sería tan fuerte para dejarlo afuera de la Copa del Mundo, pero esto podría afectar el cuádriceps y otras partes. Además, el tiempo que esté afuera de las canchas será determinante para definir si estará o no dentro de los 26 convocados.

EL REEMPLAZO DE DÉIVER MACHADO EN CASO DE QUE NO ESTÉ EN EL MUNDIAL

Infortunadamente, el que parece que sí se perderá el Mundial será Cristian Borja que salió con muestras de dolor en el empate del América en la última fecha de la Liga MX. Borja se despedirá del cuadro azulcrema, dado que todo parece indicar que no seguirá, y, además, se podría acabar la ilusión de estar en la Copa del Mundo.

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En ese sentido, si Déiver Machado no puede recuperarse de las molestias en el cuádriceps, Johan Mojica y Álvaro Angulo serían los elegidos para afrontar la Copa del Mundo. Seguramente, Mojica sería el inicialista en la fase de grupos. La lista es de 26 jugadores y ahí podría haber novedades con la banda izquierda.

Habrá que esperar al primer de junio cuando saldrá a la luz la lista oficial. Lo de Déiver Machado por fortuna parece que no es grave y que podría recuperarse a tiempo para estar en Estados Unidos, Canadá y México.