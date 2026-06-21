Filtran si James Rodríguez será suplente vs. RD Congo

La Selección Colombia de Mayores se prepara para la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La tricolor se alista para la segunda fecha

Después de ganar en su debut 3 goles a 1, el combinado tricolor se verá las caras con la República Democrática del Congo, que viene de empatar 1 a 1 con Portugal. El cotejo se llevará a cabo en el estadio de Guadalajara, el día martes 23 de junio.



“Colombia completó este sábado, 20 de junio, una nueva sesión de preparación en la ciudad de Guadalajara, manteniendo el enfoque en los aspectos físicos, técnicos y tácticos planificados para el partido frente a la República del Congo”, señaló la FCF.

¿James será titular ante RD Congo?

“Las actividades comenzaron con una fase de activación general y ejercicios de movilidad, antes de dar paso a tareas de posesión y circulación de balón bajo diferentes condicionantes de juego. Durante esta parte de la práctica, se trabajaron principios asociados a la presión tras pérdida, la progresión y la ocupación de espacios. Luego, el cuerpo técnico dirigió ejercicios tácticos ofensivos y concluyó la sesión con un partido en espacio reducido”, añadió.



De cara al duelo ante la República Democrática del Congo, una de las dudas de algunos hinchas de la Selección Colombia es si el mediocampista ofensivo James David Rodríguez volverá a ser titular.

James sería titular en la segunda fecha

Sobre este tema, precisamente, habló René Wedekind en el programa Saque Largo, programa de Win Sports. El periodista señaló que el exjugador del poderoso Real Madrid de España sería titular ante RD Congo.



Esta decisión, que la tomará el director técnico argentino Néstor Lorenzo, se hará oficial apenas minutos antes del inicio del juego, que se podrá ver en vivo a través del Canal RCN.