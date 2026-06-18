James valoró la victoria de Colombia sobre Uzbekistán: "empezamos bien, no va a ser fácil ganar"

La Selección Colombia debutó con victoria 3-1 sobre Uzbekistán en la Copa del Mundo en partido válido por la fecha 1 del grupo K.

El equipo nacional sumó sus primeros tres puntos gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Lea también VIDEO - Ovación a James Rodríguez en la victoria de Colombia sobre Uzbekistán

James destacó la victoria de Colombia

Al término del partido, James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, valoró la victoria, teniendo en cuenta que otros equipos grandes no pudieron sumar de a tres en la primera fecha.

"Fue lindo, cuando sonó el himno sentó como si fuera mi primer Mundial. Es algo grande. Feliz por que hemos ganado contra un equipo físico y es bueno empezar así. Algunas selecciones fuertes han empezado mal y nosotros empezamos bien", afirmó.

James describió que la Copa del Mundo será difícil, ya que se registra mucha intensidad en cada partido.

"Un Mundial es así siempre, son partidos grandes con mucha intensidad y ya toca pensar en el próximo partido", dijo.

Finalmente, el capitán de la Selección Colombia aseguró que el triunfo le da confianza al equipo nacional y reiteró que ganar será complicado en la Copa del Mundo.

"Son equipos muy intensos, muy fuertes. En este Mundial no va a ser nada fácil ganar y hoy hemos ganado", agregó.