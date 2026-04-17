Final Argentina vs Colombia EN VIVO: ¿Dónde ver este domingo 19 de abril? Hora y canal - Sudamericano sub 17

La gran final del Campeonato Sudamericano Sub-17 ya tiene confirmados a sus protagonistas, pues la disputarán las selecciones de Argentina y Colombia, que se enfrentarán este domingo 19 de abril en busca del título continental.

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Fecha y horario de la final del Sudamericano sub 17

El compromiso se disputará en la ciudad de Luque, Paraguay, a partir de las 20:00 hora local, lo que corresponde a las 6:00 p. m. en Colombia, en un duelo que definirá al nuevo campeón de la categoría.

RCN transmitirá Colombia vs Argentina - final del Sudamericano sub 17

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse a través de la App del Canal RCN, así como en el canal oficial de YouTube de Deportes RCN, plataformas que han llevado todas las emociones del torneo a lo largo de la competencia.

Colombia llega a esta instancia luego de protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen, tras golear 3-0 a Brasil en semifinales, en un partido en el que mostró solidez defensiva y efectividad en ataque.

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Los goles del equipo colombiano fueron obra de Andrés Mosquera y José Escorcia, este último con doblete, sellando una victoria contundente que evitó una nueva final entre Brasil y Argentina.

Por su parte, Argentina aseguró su lugar en la final tras imponerse 3-1 a Ecuador, con anotaciones de Facundo Salinas, Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo, destacándose por su poder ofensivo.

¿Cuántos títulos tienen Colombia y Argentina en el Sudamericano sub 17?

De cara a la final, la Albiceleste buscará su quinto título en el torneo, mientras que Colombia intentará conseguir su segunda consagración en la historia del Sudamericano Sub-17, tras la lograda en 1993.

Así, todo está listo para un duelo decisivo entre dos selecciones que han mostrado argumentos sólidos a lo largo del campeonato y que ahora se disputarán el trofeo en territorio paraguayo.