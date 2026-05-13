¿Habrá anuncio de Néstor Lorenzo? La Selección Colombia citó a rueda de prensa

La Selección Colombia anunció una rueda de prensa extraordinaria encabezada por su entrenador, Néstor Lorenzo, en una citación que llamó la atención por su carácter especial y por el momento en que se produce.

La convocatoria fue emitida directamente por la Federación Colombiana de Fútbol a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, lo que confirma que se trata de un evento institucional y no de una actividad rutinaria.

Fecha y hora de la conferencia de prensa de Selección Colombia

La conferencia se realizará el jueves 14 de mayo a las 10:00 a. m., en la sede de la Federación en Bogotá, donde el cuerpo técnico atenderá a los medios de comunicación.

Claro está que no existe confirmación oficial sobre el tema central de la rueda de prensa, lo que ha generado expectativa en torno a los posibles anuncios o mensajes que pueda entregar el estratega.

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Hubo polémica por la prelista de Colombia para el Mundial

La citación llega pocos días después de que la Federación enviara la prelista para el Mundial 2026, aunque ese listado no fue divulgado públicamente, en línea con la decisión de manejar con discreción el proceso de conformación del grupo.

En el entorno del fútbol colombiano también se presume que la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo se conocerá el 31 de mayo, fecha clave dentro del calendario internacional previo al torneo.

Colombia integrará el grupo K del 2026 FIFA World Cup, donde enfrentará a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.

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Partidos de Colombia en el Mundial 2026

Los partidos de la fase de grupos están programados para el 17 de junio ante Uzbekistán, el 23 de junio frente a la República Democrática del Congo y el 27 de junio contra Portugal, en un calendario que ya marca la ruta competitiva del equipo.

Con este panorama, la rueda de prensa de Néstor Lorenzo podría aportar claridad sobre la preparación, la planificación final o aspectos logísticos de cara al Mundial, en un momento decisivo del proceso rumbo a la cita internacional.