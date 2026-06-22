Lorenzo dijo si tiene dudas en la titular para enfrentar a RD Congo

La Selección Colombia de Mayores, este martes 23 de junio, se enfrentará con la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, que se espera esté repleto de hinchas cafeteros.



Este cotejo, como bien se sabe, corresponde a la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se adelanta en Estados Unidos, Canadá y México. Este choque acaparará la atención de miles de hinchas del deporte rey.

Lorenzo habló en rueda de prensa

De cara a este compromiso, el argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores, se pronunció en conferencia de prensa. En la charla con los medios de comunicación, una de las preguntas que le realizaron fue si tiene dudas en la titular.



La respuesta de Lorenzo fue contundente. El entrenador manifestó que, aunque no reveló cuál será la alineación para enfrentar a República Democrática del Congo, siempre hay dudas porque el plantel está muy bien.

Lea también Selección Colombia: la gran duda de Néstor Lorenzo para enfrenar al Congo

Las palabras del DT

“Siempre andamos con algunas dudas”, manifestó Néstor Lorenzo. Habrá que esperar si ante RD Congo salta al terreno de juego la misma nómina titular que enfrentó y derrotó por 3 goles a 1 al combinado de Uzbekistán por la primera fecha.



Si la Selección Colombia de Mayores vence a la República Democrática del Congo este martes 23 de junio, se clasificará a los dieciseisavos de final de la máxima fiesta del deporte rey.

Colombia se alista para la segunda fecha

La FCF, a través de su sitio web, contó detalles del entreno de Colombia previo a la segunda jornada. “El trabajo en campo comenzó con un circuito de calentamiento y activación. Posteriormente, se desarrollaron ejercicios enfocados en duelos individuales con definición, seguidos de dinámicas de circulación mediante ruedas de pases. En la fase final, el cuerpo técnico dividió al plantel en dos grupos para ejecutar trabajos de orden táctico específico”, señaló.



“Al concluir las actividades deportivas, y con motivo de la celebración del Día del Padre, los futbolistas recibieron la visita de sus familias en el predio”, se añadió. Cada vez falta menos para el partido ante el conjunto africano.





