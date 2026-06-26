¿Hay cómo detener a Cristiano Ronaldo? Lorenzo reveló plan para el Colombia vs Portugal

Uno de los partidos más esperados en el Mundial en la fase de grupos era nada más ni nada menos que el duelo entre Portugal y Colombia, especialmente por la manera como llegan. Los dos ya están clasificados para la fase de dieciseisavos de final y esperan ofrecer un buen juego para definir el liderato.

Cristiano Ronaldo viene de marcar dos goles y de revolucionar a toda la defensa de Uzbekistán en el 5-0 en la segunda jornada de la fase de grupos. Sin duda alguna, Colombia tiene que desactivar al luso a lo largo de los 90 minutos, pues será un peligro constante para la zaga defensiva de los cafeteros.

Néstor Lorenzo afirmó que cuando estén sin el balón toca neutralizar los espacios que queden libres cuando ataque Portugal. En esa planificación también está la de defender de la mejor forma las amenazas constantes de Cristiano Ronaldo. Los centrales y los laterales tendrán que seguir de cerca al portugués y seguirlo de cerca con una marca alta para dejarlo sin la posibilidad de rematar al arco.

EL PLAN DE NÉSTOR LORENZO PARA CONTROLAR A CRISTIANO RONALDO

Seguramente, enfrentar a Cristiano Ronaldo no será fácil. James Rodríguez conoce bien al jugador del Al Nassr tras su experiencia en el Real Madrid y el tiempo que alcanzaron a compartir juntos. James podría darle a Néstor Lorenzo sugerencias para controlar al extremo luso.

Sobre la planificación que hay para detener a Cristiano Ronaldo, el entrenador argentino afirmó que, “es un equipo que por supuesto hay que tener cuidado con Cristiano y con todos. Lo que no podemos es descuidar dos o tres jugadores porque queda espacio por todo lado. A todos los jugadores hay que tener cuidado, no solo a Cristiano”.

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Otra de las dudas es cómo controlar a Vitinha en el mediocampo y cómo estar concentrados para no dejar el espacio para Cristiano Ronaldo, “tanto Vitinha como Ronaldo son jugadores determinantes uno en el manejo de juego y de estrategia, y el otro en la finalización de la jugada. No los podemos dejar solos ni descuidarlos. Ojalá que en el colectivo esté bien aceitado, debemos tener una disciplina táctica para poder contrarrestar a Vitinha en los inicios y la finalización de Cristiano Ronaldo”.

LAS AMARILLAS PREOCUPAN A COLOMBIA PARA DIECISEISAVOS DE FINAL

Las tarjetas amarillas se limpian al llegar a los dieciseisavos de final, pero en caso de que jugadores sumen dos amonestaciones en la tercera fecha de la fase de grupos, deberán cumplir con una fecha de sanción. Caso contrario ocurre si solo reciben una a lo largo de la primera instancia o si las dos amonestaciones son en la primera y segunda jornada, pues, ahí, solo se perderían la fecha final en su zona.

Bajo ese panorama, la Selección Colombia prende las alarmas con tres jugadores que recibieron tarjetas amarillas en las primeras dos jornadas de la fase de grupos. Johan Mojica fue amonestado a los siete minutos contra Uzbekistán y mantuvo la calma. En el segundo partido, tampoco recibió una cartulina que lo sacara ante Portugal.

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Sin embargo, en caso de que el lateral izquierdo del Mallorca sea amonestado con los lusos, no podrá estar en dieciseisavos. Misma historia para Jefferson Lerma y Jhon Janer Lucumí, quienes recibieron la tarjeta amarilla en el partido más reciente con Congo.

Sobre este detalle de las tarjetas amarillas, Néstor Lorenzo criticó el arbitraje, “las amarillas preocupan, fueron exageradas por parte del árbitro italiano. Congo hizo más faltas que nosotros y recibió menos amarillas. El árbitro castigó demasiado".