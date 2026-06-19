El Colombia vs. Uzbekistán, correspondiente a la primera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se disputó en el mítico estadio Azteca.

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Un estadio lleno

El escenario deportivo de Ciudad de México contó con la presencia de más de 79 mil aficionados cafeteros. Fue una verdadera fiesta la que se vivió en el estadio, con la victoria de la tricolor por 3 goles a 1.



La fiesta fue enorme, pero eso sí, tuvo una muy fuerte caída. En una de las zonas más altas del estadio Azteca, tras un gol de la Selección Colombia, los aficionados celebraron con mucha alegría.

El video de la caída

Pero de un momento a otro, debido a la emoción y a la gran cantidad de aficionados presentes en la zona, se presentó la caída. La acción se denominó una ‘mini avalancha’.

Seguramente, tras lo sucedido, el personal logístico y médico presente en el estadio asistió a las personas que terminaron involucradas directamente en la caída. Se espera que ninguno de los hinchas haya terminado con lesiones graves.

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Lorenzo habló de la hinchada

El video de la caída, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Muchos comentarios se han generado.



Y ya que se habla de los hinchas, el director técnico argentino Néstor Lorenzo les agradeció en conferencia de prensa. “Es una energía hermosa, pero emocionalmente creo que les pesó a algunos muchachos. De los que más corren, hoy sufrieron el partido desde ese punto de vista. Tiene que ver la carga emocional y el marco con el que jugamos”, expresó.