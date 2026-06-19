Una de las grandes dudas en la Selección Colombia para la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México pasa por el centro del ataque.



Luis Fernando Suárez, para el partido contra la República Democrática del Congo, podría perder la titularidad. El jugador del Sporting de Lisboa de Portugal fue inicialista contra Uzbekistán.

¿Córdoba será titular en el próximo juego?

Sin embargo, René Wedekind, en el programa Despierta Win, de Win Sports, mencionó que el delantero titular para afrontar la segunda jornada podría ser Jhon Córdoba, que en las últimas semanas arrastró un problema físico, pero que ya superó.



Habrá que esperar para conocer si esta decisión se concreta o no. La Selección Colombia se enfrentará con la República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p. m., hora cafetera.

Lorenzo habló tras el debut

La decisión con Córdoba y Suárez la tomará Néstor Lorenzo, quien valoró en conferencia de prensa la victoria que obtuvo el combinado tricolor ante la selección de Uzbekistán por 3 goles a 1.



“El primer tiempo jugamos en el campo de ellos; luego nos hundimos un poco en el segundo tiempo desde el minuto 10. Ellos tienen un juego muy directo; la pelota era centro, rebote, centro y eso te pone incómodo. Tuvimos que refrescar porque se nos venían encima”, expresó.

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Se acerca un duro reto

“Es una energía hermosa, pero emocionalmente creo que les pesó a algunos muchachos. De los que más corren, hoy sufrieron el partido desde ese punto de vista. Tiene que ver la carga emocional y el marco con el que jugamos”, añadió, sobre el estadio Azteca.



Y también habló sobre el próximo rival de la tricolor. “Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte que ha hecho un gran partido contra uno de los mejores del mundo (Portugal), le ha jugado de igual a igual. La estrategia de pronto será otra por las características que tiene”, sentenció.



