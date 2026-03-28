Yerson Mosquera sueña con jugar el Mundial con Colombia: "luchar por un puesto"

El defensor Yerson Mosquera es una de las novedades que tiene la Selección Colombia en la fecha FIFA y además surge como una gran opción para la Copa del Mundo. A pesar de no haber participado del partido contra Croacia, el zaguero podría sumar minutos frente a Francia en el segundo amistoso.

Este sábado 28 de marzo, Mosquera se refirió a la calidad de los jugadores franceses, pero también destacó a los futbolistas de la Selección Colombia.

"Son muy buenos, tienen buenas cualidades, pero cada uno de los jugadores de Colombia se enfrenta a buenos jugadores en sus ligas y en lo personal le aporto al equipo en lo que necesite", dijo.

La posición de Yerson Mosquera en la Selección Colombia

Al ser consultado sobre la posición en la que juega y lo que le puede aportar a la Selección Colombia, Yerson Mosquera explicó que una de sus cualidades es darle la posibilidad al entrenador de utilizarlo en varios lugares del terreno de juego.

"Tengo la posibilidad de jugar en varias posiciones y eso me ha ayudado en mi carrera. La decisión la toma el entrenador por cómo sienta que estamos en el momento", explicó.

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La posibilidad de jugar el Mundial

Yerson Mosquera también se refirió a la posibilidad de integrar la lista final de Néstor Lorenzo para jugar la Copa del Mundo.

"Cada uno es consciente de las posibilidades. Todos tenemos las mismas posibilidades de luchar por un puesto en el grupo final para la Copa del Mundo", dijo.

Mbapé y su futuro en la Premier League

Finalmente, Yerson Mosquera aseguró que Colombia tiene jugadores de muy buen nivel y aseguró que en el verano analizará su futuro.

"Mbappé es uno de los mejores del mundo, pero nosotros también tenemos jugadores muy buenos en los que confío y podemos sacar un partido excelente", afirmó.

"por ahora estoy ahí. Guardo la esperanza de que podamos salvar la categoría, dependemos de nosotros. Al final vamos a ver si se da algo en el verano", puntualizó.