James confiesa la razón real por la que Lorenzo lo sacó vs. Ghana

La Selección Colombia de Mayores, con gol de Jhon Arias en el primer tiempo, venció a Ghana y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



James David Rodríguez, el gran referente del equipo tricolor, volvió a salir como titular. El cucuteño solo jugó los primeros 45 minutos; para el segundo tiempo, el director técnico argentino Néstor Lorenzo lo reemplazó.

Ríos entró por James

En lugar del 10 ingresó Richard Ríos, con presente en Benfica de Portugal. Como era de esperarse, muchas personas se preguntaron sobre la razón por la que Lorenzo sacó tan rápido a James Rodríguez.



Y bien, el mismo exjugador del poderoso Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania respondió esta cuestión. James David dijo que la decisión se dio por un tema netamente táctico y que está bien físicamente.

Las palabras de James

“Sí, estoy bien. Fue algo táctico, el profe decidió eso y, bueno, por el bien del equipo, acepta uno eso”, manifestó, sin rodeos, el también exfutbolista de Banfield de Argentina y Porto de Portugal.

James también habló del equipo que tiene Colombia. “Hay mucho talento, hay mucha calidad. Como todos ven, con jugadores jóvenes, jugadores que hidratan bien. Ahora estamos en octavos de final y feliz por eso”, dijo.

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¿Para qué está Colombia en el Mundial?

“Estamos para cosas grandes; creo que este equipo ha jugado bien estos partidos, con mucha calidad y con mucha intensidad. Y bueno, estamos pensando ya en el día martes (octavos de final vs. Suiza)”, añadió.



Por último, el 10 le envió un sentido mensaje al pueblo venezolano. “Mucha fuerza, ánimo. Son cosas que no quieres que pasen. De esta salen y la gente puede ayudar con lo que se pueda; yo también hice mi ayuda. La gente que tiene posibilidad para que ponga su granito de arena. Nos tenemos que ayudar entre todos”, expresó.

















