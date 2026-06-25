El pasado martes 23 de junio, como bien se sabe, la Selección Colombia de Mayores se enfrentó con la República Democrática del Congo por la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



El compromiso del certamen orbital, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se realizó en el estadio de Guadalajara, que contó con una muy buena presencia de hinchas. Casi todos los aficionados eran cafeteros.

Colombia marcha bien

El duelo, que estuvo entretenido de inicio a fin y que contó con múltiples oportunidades de gol, finalizó por la mínima diferencia a favor del combinado tricolor. El único tanto del choque lo marcó el lateral derecho Daniel Muñoz, que también convirtió en la primera fecha.



Con ese resultado, la Selección Colombia obtuvo su clasificación a los dieciseisavos de final de la máxima fiesta del deporte rey. En el primer partido, en el estadio Ciudad de México (Azteca), la tricolor venció 3 goles a 1 al combinado de Uzbekistán.

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James se pronunció

Tras el cotejo ante la República Democrática del Congo, muchos de los jugadores de la Selección Colombia que vieron acción se pronunciaron y uno de ellos, precisamente, fue James David Rodríguez Rubio.



James, que fue titular, fue consultado sobre uno de sus compañeros, Juan Fernando Quintero. El 10, sin rodeos, dijo que la zurda del jugador de River Plate de Argentina es única. También señaló que entró al campo de muy buena manera.

Lo que James dijo de Juanfer

Juanfer Quintero, es de resaltar, entró en reemplazo de James Rodríguez cuando el partido todavía estaba empatado. Juanfer tuvo un gran rendimiento y le dio la asistencia a Daniel Muñoz para el gol de la Selección Colombia.

“La zurda que tiene Juanfer es única, pocos la tienen. Hoy entró bien. Cuando un equipo quiere ganar cosas, todos tienen que entrar de muy buena manera”, manifestó, sin rodeos, el 10 de la tricolor ante los micrófonos de DSports.