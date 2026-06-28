[Video] Camilo Vargas, enorme: atajadón para mantener en cero el arco de Colombia ante Portugal

La Selección Colombia encontró en Camilo Vargas a su gran salvador durante el primer tiempo del partido frente a Portugal, por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lea también [Video] Jhon Córdoba sacó un potente remate que por poco abre el Colombia vs Portugal

La acción se presentó sobre el minuto 39, cuando el conjunto portugués logró superar la presión colombiana y elaboró una jugada de peligro por el costado derecho del ataque.

El futbolista luso llegó hasta línea de fondo y envió un centro rastrero al corazón del área, donde el balón quedó servido cerca del punto penal para la llegada de un compañero.

Lea también [Video] Colombia y Portugal le rinden homenaje a Venezuela en el Mundial 2026

El delantero portugués no dudó y sacó un potente remate de pierna derecha con la intención de vencer al guardameta colombiano, en una de las opciones más claras del compromiso hasta ese momento.

Sin embargo, Camilo Vargas respondió con enormes reflejos y alcanzó a desviar el balón con su mano derecha, evitando el primer gol de Portugal y manteniendo el arco de la Tricolor en cero.

Video de la atajada de Camilo Vargas en Colombia vs Portugal

La intervención del arquero desató la celebración de sus compañeros y de los aficionados colombianos presentes en Miami, conscientes de la importancia de conservar el empate en un duelo que define el liderato del grupo K.

Canal RCN transmite los partidos de Colombia

Recuerde que todas las emociones del compromiso entre Colombia y Portugal pueden seguirse por la señal principal de Canal RCN y el canal oficial de YouTube de Canal RCN. Además, en DeportesRCN.com encontrará los videos, las mejores jugadas y el minuto a minuto del encuentro.