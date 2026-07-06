Jáminton Campaz envió mensaje a Suiza: "Acá en el Mundial ninguno es favorito"

Quedan poco más de 24 horas para que arranquen las emociones de los octavos de final para la Selección Colombia que tendrá que afrontar el duro reto de medirse con Suiza para seguir vivos en la máxima competencia y jugar un sexto partido por primera vez en la historia.

Sin duda alguna, disputar un sexto encuentro sería determinante para acercarse cada vez más al objetivo del título, y quedar a solo dos partidos de ese anhelo de la final. Suiza será su rival, y, claramente, aunque no tiene el nombre de selecciones como Inglaterra, España, Portugal, entre otras, no dejará de ser difícil.

En la zona mixta antes del partido entre Colombia y Suiza, Jáminton Campaz dio sus percepciones acerca de lo que será este vibrante partido para determinar quién clasificará para los cuartos de final. El extremo de Rosario Central que ya lleva un gol en el Mundial sentenció que hay que trabajarlo bastante, y dejó claro que no hay favoritos.

JÁMINTON CAMPAZ Y LO QUE HAY QUE HACER PARA SUPERAR A SUIZA

Suiza ha demostrado ser una selección muy rápida y la juventud de Johan Manzambi también toma mucho protagonismo. El volante del Friburgo es el más peligroso en el ataque europeo y puede ser un problema contra la defensa sólida de la Selección Colombia.

Jáminton Campaz detalló cómo ha sido el trabajo en estos días para encarar el partido de octavos de final, “va a ser un partido intenso, que vamos a tener que trabajar bastante. Sabemos la importancia de la instancia en la que estamos y esperamos quedarnos con la victoria nosotros que es lo importante”.

Además, agregó que hay que jugarlo con, “paciencia toca trabajarlo bien, jugar de lado a lado para ser profundos y en el momento en el que tengamos la oportunidad de marcar, anotar el gol”.

Justamente, lanzó un mensaje claro a Suiza, pues, Johan Vonlanthen, exjugador colombo suizo afirmó que los suizos son favoritos. Jáminton Campaz dejó el favoritismo atrás y mencionó que, “en este Mundial ninguno es favorito, cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso es hermoso porque es competitivo. Se trabaja día a día para eso, y estamos contentos por lo que estamos haciendo, por donde vamos y la ilusión de que todos queremos la copa”.

LA HINCHADA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN CADA PARTIDO

A lo largo de todo el Mundial, la Selección Colombia ha contado con el apoyo de los aficionados en cada estadio. En Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas City el apoyo ha estado y en Vancouver no va a ser la excepción. Jáminton Campaz indicó que, “es hermoso porque es algo que te anima más. El jugador doce que siempre va a estar para nosotros alentando en todo el partido y es muy lindo que la fiebre amarilla esté por aquí y que nos estén apoyando”.

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De la mano con lo anterior, como es habitual los aficionados hacen un banderazo en el hotel de la concentración y sobre esto, el nariñense mencionó que, “la verdad se te eriza la piel por la gente que te viene a apoyar, se siente el fútbol, se vive el fútbol y aquí estamos para seguir dándoles alegría”.

Jáminton Campaz generalmente empieza desde el banquillo de suplentes a la espera de ingresar en el complemento. Sobre las indicaciones que recibe de Néstor Lorenzo cuando entra, el extremo concluyó, “te da muchas indicaciones, las circunstancias del partido a veces te cambia las indicaciones. Siempre logra hacer lo mejor para el grupo y siempre es efectivo para el grupo que lo llevamos súper bien”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.