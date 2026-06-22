Jhon Arias describió las virtudes de Colombia y la clave para enfrentar al Congo en el Mundial

La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar este martes 23 de junio al seleccionado de la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara en partido válido por la fecha 2 del grupo K en la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, el mediocampista Jhon Arias habló en zona mixta, en donde describió algunas virtudes que tiene el equipo nacional.

"Tenemos grandes jugadores para competir desde el punto de vista físicos, técnico, desde poder usar diferentes sistemas, diferentes jugadores en diferentes sistemas. No entrar en detalles, es una selección que se adapta muy bien a las exigencias de los partidos, estamos preparados y listos para competir independientemente de como se ponen los partidos", afirmó.

¿Cómo manejar la presión?

Por otro lado, Arias se refirió a la presión que podría tener Colombia al enfrentar al Congo, ya que en caso de ganar aseguraría la clasificación a los dieciseisavos de final.

"Se está manejando bien la presión internamente. El equipo y las selecciones que aspiran a grandes cosas se deben acostumbrar a vivir con la presión de saberse importantes, de saberse favoritos. Lo importante es saber convivir con ella, saber de la responsabilidad que tenemos. Hay mucha esperanza y expectativas que podamos vencer por que se juega una clasificación. En la selección se está viviendo bien el partido, vamos partido a partido, pero hay que ser humildes. El Mundial nos ha demostrado que se pueden dar sorpresas. Es importante ir día a día, partido a partido con el mayor respeto y responsabilidad", dijo.

Tener paciencia

Finalmente, Jhon Arias dio a conocer que la paciencia será determinante para la Selección Colombia de cara a no confiarse en ningún compromiso.

"La paciencia será una de las protagonistas. A veces caemos en la trampa de que nos dejamos llevar por el nombre. El fútbol ha demostrado que día a día es parejo, no hay rival fácil ni partido de trámite. La alegría que hemos demostrado como selección hay que reflejarla en el campo, cuando jugamos con esa alegría las cosas fluyen naturalmente", explicó.