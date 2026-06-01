Jhon Arias, mediocampista ofensivo de la Selección Colombia de Mayores, fue visto en un rol muy poco habitual en la Selección Colombia de Mayores. En foto quedó la evidencia.



El jugador que milita en Palmeiras de Brasil y que tuvo un breve paso por la Premier League de Inglaterra, en un entrenamiento del combinado tricolor en la ciudad de Bogotá, se puso los guantes e hizo de portero.

Jhon Arias se metió a la portería

En una de las dinámicas de la Selección Colombia, que se suele presentar al final de algunas prácticas, el grupo se dividió y se enfrentó por equipos. Jhon Arias hizo parte del conjunto ganador.

Y aunque en la foto que compartió la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aparece David Ospina, arquero de Atlético Nacional de Medellín, Arias no lo dudó y se metió en la portería. James Rodríguez es otro de los jugadores que suele hacer esto.

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La tricolor se enfrentará con Costa Rica

La Selección Colombia, como bien se sabe, enfrentará en las horas de la tarde-noche de este lunes 1 de junio a su similar de Costa Rica por un partido amistoso en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Este encuentro sirve como preparación para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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¿Jhon Arias será titular?

Se espera que Jhon Arias, que en el fútbol profesional colombiano vistió los colores de Independiente Santa Fe de Bogotá, sea titular en el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.



En la Copa del Mundo de la FIFA 2026 también se espera que Jhon Arias sea habitual titular. Muchos hinchas del equipo cafetero piden que el jugador juegue de extremo y no de interior.