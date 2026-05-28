¿Se encienden las alarmas en la Selección Colombia? Al minuto 33 del primer tiempo del Palmeiras de Brasil vs. Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores de América, el mediocampista ofensivo Jhon Arias terminó lastimado.



Tras una dura entrada, el jugador que tuvo un breve paso por la Premier League de Inglaterra, incluso, terminó cojeando. Cuando muchos hinchas de la tricolor vieron esto, se preocuparon.

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El jugador pudo continuar en cancha

Sin embargo, la tranquilidad volvió cuando minutos después, vieron al futbolista reponerse de muy buena manera para continuar el compromiso. Jhon Arias es titular habitual en el conjunto brasileño.



El partido, en su primer tiempo, terminó 3 goles a 1 a favor de Palmeiras, que juega en condición de local. Jhon Arias, que también vistió los colores de Fluminense, marcó dos de los tantos de su equipo.

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Arias, pieza clave en la tricolor

Como bien se sabe, Jhon Arias también es habitual titular para el director técnico argentino Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Esto se mantendría en la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México.



Después de este partido, Jhon Arias viajaría a la ciudad de Bogotá para unirse a la concentración de la Selección Colombia. Aunque ya han llegado más jugadores, la práctica del miércoles 27 de mayo se adelantó con 14 futbolistas.

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Colombia ya entrena en Bogotá

“Las actividades iniciaron en las instalaciones del Estadio Metropolitano de Techo con una sesión de preparación al movimiento en el gimnasio, antes de dar paso a los trabajos de campo. Una vez en el terreno de juego, el cuerpo técnico lideró las dinámicas orientadas a la fase ofensiva. En primera instancia, se ejecutaron ejercicios específicos enfocados en la posesión del balón”, señaló la FCF, sobre el entreno del miércoles.



“Posteriormente, el equipo desarrolló diversos patrones de juego con el objetivo de consolidar las variantes en ataque. Finalmente, la sesión concluyó con trabajos de definición y finalización de jugadas”, añadió.





