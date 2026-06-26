El defensa central Jhon Lucumí se pronunció hace apenas unos minutos, en zona mixta, previo al partido ante la selección de Portugal, de este sábado 27 de junio en el estadio de Miami, que estará a reventar.



Este compromiso corresponderá a la tercera y última jornada del grupo K de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Lucumí habló de Cristiano Ronaldo

Al central le preguntaron por lo que tiene que hacer el combinado patrio para detener a Cristiano Ronaldo y a los demás jugadores de categoría que tiene el equipo que es dirigido por Roberto Martínez.



“Cristiano es una leyenda del fútbol mundial, sabemos lo que representa, pero Portugal es peligroso por su selección, por los talentos que tiene. Sabemos que tiene jugadores a nivel mundial muy top y tiene un gran entrenador”, manifestó.

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Lo que debe hacer Colombia

“Lo que debemos hacer nosotros, nada, seguir trabajando como lo venimos haciendo, seguir en ese crecimiento que tuvimos en los dos primeros partidos. Seguir por ese camino, minimizar los errores que hemos cometido. Poder mejorar, que eso nos va a venir muy bien en lo que resta del Mundial”, añadió, sin rodeos.



Luego, a Lucumí, que podría salir en este mercado de fichajes del Bologna de la Serie A de Italia, fue consultado por su compañero de zaga en la defensa de la Selección Colombia de Mayores.

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Sobre Davinson Sánchez

“Creo que Davinson es un líder dentro de nosotros, sabemos lo que representa. Tiene ya un Mundial encima, muchos partidos en Selección. Creo que es una guía para nosotros. Nosotros hemos sabido escucharlo. Hemos sabido trabajar como equipo”, aseguró.



Luego, él dijo si se deben gestionar los jugadores que tienen amarilla. “No hay que gestionar nada, el partido más importante es mañana. Tenemos que pensar en mañana, en dar lo mejor mañana, en no minimizar absolutamente nada ni ningún esfuerzo porque eso nos puede costar el partido. Ya después miraremos en dieciseisavos”, sentenció.









