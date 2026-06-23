A horas del inicio del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo, por la segunda fecha de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, habló el entrenador Juan Carlos Osorio.



El experimentado director técnico expresó que Uzbekistán no es parámetro para medir para qué está el combinado tricolor en el certamen orbital de Estados Unidos, Canadá y México.

Las palabras de Osorio

Por el contrario, el estratega que tiene pasado en Atlético Nacional de Medellín y en América de Cali, dijo que el cotejo contra la República Democrática del Congo sí es parámetro para medir al equipo cafetero.

“Con todo respeto, Uzbekistán no es el parámetro para medir el comportamiento de la selección; yo creo que el juego de hoy sí. En el fútbol aéreo Jhon Córdoba es sobresaliente”, expresó, sin rodeos, Juan Carlos Osorio.

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Colombia ganó en el debut

La Selección Colombia, como bien se sabe, derrotó 3 goles a 1 a Uzbekistán por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo. Habrá que esperar unos minutos para conocer cómo le irá a la tricolor vs. RD Congo.



De cara al cotejo, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa. “Tenemos jugadores muy versátiles. Hemos podido jugar contra equipos con dos delanteros como Congo. Nuestros extremos también pueden volver a defender. Al final terminamos armando la disposición y la formación con los mismos jugadores, pero con posiciones ligeramente diferentes en cada partido. Tenemos una identidad. Tenemos que mantenernos fieles a ella. Debemos ser leales a quienes somos”, dijo el DT.

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Lorenzo habló en la previa

“Siento el apoyo de nuestro país. Lo que los jugadores sienten y transmiten en el campo es algo que percibimos de nuestros aficionados. Siempre estamos agradecidos con quienes apoyan a nuestro equipo. Estamos ilusionados con el apoyo que recibimos y con la pasión de los hinchas”, añadió.



“Hemos estudiado a Congo. Hemos visto muchas diferencias y sistemas. Juegan con un 5-3-2 con dos delanteros muy, muy importantes. Hay que tener mucho cuidado en las transiciones y en sus contragolpes. En cuanto al once inicial, todavía no he comunicado mi decisión a los jugadores. Nos mantendremos fieles a nuestro estilo”, sentenció, entre otras cosas más.











