Linda, siempre Linda. Linda Caicedo, al minuto 59, apareció para empatar el compromiso entre la Selección Colombia Femenina de Mayores y su similar de Paraguay. El juego se lleva a cabo en el estadio Defensores del Chaco.

Linda puso el 3 a 3

El partido marchaba 3 goles a 2 a favor del equipo dueño de casa. Sin embargo, Linda Caicedo, con la calidad que la caracteriza, encaró hasta quedar con espacio y rematar a la portería. Lo hizo y mandó la esférica al fondo. La atacante puso el cotejo 3 a 3.



Este encuentro, como bien se sabe, corresponde a la octava y última jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2027 de Brasil.

Colombia ya está en el Mundial

El combinado nacional llegó a este choque tras derrotar, en condición de local, a Uruguay. La Selección Colombia ya certificó su clasificación al certamen orbital, en el que se espera sea protagonista.



Así saltó Colombia a jugar contra Paraguay: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Llana Izquierdo; Leicy Santos, Linda Caicedo, Gisela Robledo y Mayra Ramírez.

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Paraguay y Linda

“Paraguay necesita una victoria ante Colombia y esperar a que Venezuela o Ecuador no ganen para asegurarse un lugar en el repechaje de la Copa Mundial de la FIFA Femenina. La Albirroja llega de ganarle a Bolivia por 8-0, siendo su segunda máxima goleada en los últimos nueve años tras el 10-0 ante Jamaica en los Juegos Panamericanos de 2023”, indicó la Conmebol previo al choque.



“Linda Caicedo (Colombia) es la jugadora con más metros progresados con traslados de balón en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina (1853 mts). Además, tiene la mayor cantidad de remates (11), gambetas (25) e ingresos al área rival (20) tras este tipo de acciones en la competición”, sentenció, entre otras cosas más.









