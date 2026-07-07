Lorenzo mandó tajante recado sobre la falta de gol en Colombia

Este lunes 6 de julio, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia de Mayores, habló con la prensa antes del juego de la tricolor por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado cafetero se tendrá que ver las caras con la selección de Suiza, el martes 7 de julio, en el estadio de Vancouver. El partido comenzará a las 3:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.



En uno de los apartados de la charla con prensa, a Néstor Lorenzo se le consultó por la falta de gol en la Selección Colombia. En los partidos que ha jugado el combinado patrio en el Mundial, ha contado con múltiples oportunidades de gol.



Sin embargo, no todas las ocasiones han finalizado en el fondo de la red. Aun así, el combinado cafetero ha logrado resultados más que importantes en la máxima fiesta del deporte rey.



“Se trabaja continuamente. Los jugadores que llegan a la Selección, sobre todo los delanteros, son jugadores que hacen goles todos los fines de semana. Son jugadores que están acostumbrados a estar de cara a esa situación. Son momentos; después aparecen (los delanteros). Yo estoy tranquilo. Lo importante es generar las situaciones”, manifestó, sin rodeos.



En desarrollo...