En la convocatoria de la Selección Colombia de Mayores de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el director técnico argentino Néstor Lorenzo sorprendió llamando a cinco mediocampistas de primera línea.

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Los hombres en el medio campo

Estos son Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla y Kevin Castaño. De estos, el jugador que combina la marca con el avance hacia el ataque es Ríos, del Benfica de Portugal.



Cinco mediocampistas de primera línea, para muchos hinchas del combinado tricolor, es sobrepoblación en la zona. Sin embargo, en conferencia de prensa, Néstor Lorenzo dio el motivo del llamado de los futbolistas.

Las palabras de Lorenzo

“En torneos como el Mundial, es crucial tener opciones en el mediocampo; nuestro objetivo es cubrir esa área de manera integral”, manifestó, sin rodeos, el estratega argentino.



Uno de los mediocampistas más cuestionados por su llamado a la Selección Colombia de Mayores para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México es Kevin Castaño, de River Plate. El mediocentro no tiene buena regularidad en su club.

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Esta es la lista completa de Lorenzo

ARQUEROS:

CAMILO VARGAS – Atlas, México. ÁLVARO MONTERO – Vélez Sarsfield, Argentina. DAVID OSPINA – Atlético Nacional, Colombia.

DEFENSAS:

DÁVINSON SÁNCHEZ – Galatasaray, Turquía. JHON LUCUMÍ – Bologna, Italia. YERRY MINA – Cagliari Calcio, Italia. WILLER DITTA – Cruz Azul, México. DANIEL MUÑOZ – Crystal Palace, Inglaterra. SANTIAGO ARIAS – Independiente, Argentina. JOHAN MOJICA – R.C.D Mallorca, España. DEIVER MACHADO – Nantes, Francia.

VOLANTES:

RICHARD RÍOS – Benfica, Portugal. JEFFERSON LERMA – Crystal Palace, Inglaterra. KEVIN CASTAÑO – River Plate, Argentina. JUAN CAMILO PORTILLA – Athletico Paranaense, Brasil. GUSTAVO PUERTA – Racing de Santander, España. JHON ARIAS – Palmeiras, Brasil. JORGE CARRASCAL – Flamengo, Brasil. JUAN FERNANDO QUINTERO, River Plate, Argentina. JAMES RODRÍGUEZ – Minnesota United FC, Estados Unidos. JAMINTON CAMPAZ – Rosario Central, Argentina.

DELANTEROS:

JUAN CAMILO HERNÁNDEZ, Real Betis, España. LUIS DÍAZ – Bayern Munich, Alemania. LUIS SUAREZ – Sporting CP, Portugal. CARLOS ANDRÉS GÓMEZ – Vasco da Gama, Brasil. JHON CÓRDOBA – FC Krasnodar, Rusia.









