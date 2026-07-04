Queiroz dijo qué piensa de Colombia tras la eliminación de Ghana

Ghana fue el rival de la Selección Colombia de Mayores en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Colombia ganó 1 a 0

El compromiso se disputó en el estadio de Kansas, que tuvo lleno total. La gran mayoría de hinchas presentes en el escenario deportivo eran cafeteros. La afición colombiana ha respondido por todo lo alto.



Fue cotejo entretenido de inicio a fin. La Selección Colombia se impuso ante su rival y se clasificó a los octavos de final del deporte rey. El equipo patrio sigue dejando muy buenas sensaciones.

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La reseña de la FIFA

“Colombia reafirmó su potencial como gran sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria contundente en dieciseisavos de final sobre Ghana en el Estadio Kansas City. Durante la gran mayoría del juego, el equipo de Néstor Lorenzo fue superior a las Estrellas Negras y ahora enfrentarán a Suiza en los octavos de final del torneo”, reseñó la FIFA.



“El gol cayó gracias a la participación de Luis Suárez, que entró por el lesionado Jhon Córdoba. Se escapó por la derecha para centrar y Jhon Arias definió de primera intención al fondo de la red. Ghana tuvo algo de suerte de no ir perdiendo aún más al descanso, ya que Luis Díaz disparó desviado desde dentro del área y Lawrence Ati-Zigi realizó una brillante parada”, añadió.

Las palabras de Queiroz

Tras el compromiso, se pronunció el director técnico de Ghana, Carlos Queiroz. El experimentado entrenador aseguró que la Selección Colombia mereció llevarse la victoria y avanzar de ronda.



“En general, creo que Colombia controló mucho mejor el partido —los pases, el movimiento— y al hacerlo, perjudicaron nuestra condición física y nuestra capacidad para recuperar el balón y atacar. Pero hubo momentos en que Ghana, con garra y determinación, los presionó, intentó atacar y crear oportunidades. Sin embargo, por alguna razón, el último pase, el último servicio, no tuvo la calidad necesaria en este partido. Así que, en definitiva, creo que ganó el mejor equipo”, dijo en entrevista con DAZN.