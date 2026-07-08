El argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Mayores, explicó la razón por la que tomó la decisión de reemplazar al mediocampista Jhon Arias en el segundo tiempo.

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Dura eliminación

El combinado patrio, como bien se sabe, fue eliminado de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, a manos de la selección de Suiza.



Jhon Arias salió en el segundo tiempo por Jáminton Campaz. La decisión de Néstor Lorenzo fue cuestionada por muchos hinchas y en conferencia de prensa le consultaron sobre el cambio.

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La razón del cambio

El argentino, sin rodeos, manifestó que tenía miedo de que el equipo quedara mal parado por una llegada tarde de Jhon Arias. El jugador que milita en el fútbol brasileño ya había realizado un desgaste importante.



“Teníamos miedo de que en alguna llegada tarde nos quedáramos con uno menos. También la energía; creíamos que Campaz podía dar eso, cambiamos de sistema, jugamos con dos en el medio, con Juanfer flotando en el medio con un 4-2-3-1, pensamos en las bandas y en preocuparlos a ellos. Campaz lo tuvo, pero lamentablemente no se dio”, aseguró.

La falta de gol

El director técnico también dijo lo que le hizo falta a la Selección Colombia en el cruce. “Hacer gol, sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo; creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos. El juego se fue alargando, los equipos perdieron energía, esto llevó a los penales que fue donde perdimos”, expresó.



Terminó, entre otras cosas más, sobre la falta de gol. “Lo de la falta de gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos, me acuerdo los partidos previos a la última fecha de la eliminatoria en donde nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos con falta de gol, con llegada pero no entraba, a mí me interesa que el equipo juegue bien, hoy tuvimos 17 remates al arco o intentos como le dicen, esto es mucho y no convertir se paga. Me acuerdo de la última fecha de las eliminatorias hicimos 9 goles en dos partidos, se abre el arco, los muchachos están más finos, son goleadores de liga y no hay nada que reprochar, solo que a veces entra y otras no. También es por parte de los arqueros, en este Mundial han tenido una gran actuación”, sentenció.