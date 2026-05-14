Sorpresa en Selección Colombia: los dos 'veteranos' que fueron incluidos en la lista previa al Mundial

La Selección Colombia incluyó en su listado previo rumbo al Mundial 2026 a dos futbolistas de amplia trayectoria internacional: Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios.

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La decisión fue adoptada por el técnico Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico dentro del grupo ampliado permitido antes de la convocatoria definitiva.

El presente de Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado, de 37 años, milita actualmente en el Pisa de la Serie A italiana, donde ha disputado 17 partidos en la temporada y ha aportado un gol.

El extremo y lateral tiene una carrera consolidada en Europa y podría disputar su tercer Mundial, tras haber estado en Brasil 2014 y Rusia 2018.

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Con la camiseta de la Selección Colombia acumula 116 partidos y once goles, cifras que lo ubican entre los jugadores con mayor recorrido en la historia reciente del equipo nacional.

Wilmar Barrios: las estadísticas con Zenit en 2026

Por su parte, Wilmar Barrios, de 32 años, juega en el Zenit de Rusia y ha tenido continuidad en la actual temporada, con 29 encuentros disputados.

El mediocampista suma 63 partidos con la Selección Colombia y ha participado en un Mundial, además de dos ediciones de la Copa América.

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Barrios no formó parte del proceso anterior de Eliminatorias, pero su inclusión en el listado previo abre la posibilidad de regresar a una cita mundialista.

Fecha en que se hará oficial la convocatoria al Mundial 2026

El 2 de junio se conocerá la nómina definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026, y aunque la presencia de ambos veteranos no está garantizada, su experiencia mantiene abierta la opción de ser considerados en la lista final.