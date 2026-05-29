Luis Díaz no para de soñar con el Mundial: "Todo se nos está haciendo realidad"

Sin duda alguna, uno de los grandes jugadores durante toda esta temporada de la Selección Colombia es nada más ni nada menos que Luis Fernando Díaz Marulanda que ya había dado de qué hablar con el Bayern Múnich y adjudicándose como el mejor fichaje en la Bundesliga, y, tal vez, de toda Europa.

Sus 26 goles y 19 asistencias (45 incidencias de gol) en 51 partidos dejan la vara alta para los demás jugadores de la Selección Colombia de cara a un Mundial que podría quedar para la historia con Néstor Lorenzo y con Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez que quieren hacer un hito para el país.

A lo largo de la temporada, ‘Lucho’ también fue uno de los futbolistas que tuvo que afrontar la exigencia de todos los retos en Bundesliga, Champions League, DFB Pokal y Supercopa de Alemania. Ganó tres títulos y así se presentó a la Selección Colombia para concentrar de cara al Mundial.

LUIS DÍAZ: “LO QUE UN DÍA SOÑÉ SE ESTÁ HACIENDO REALIDAD”

Este viernes 29 de mayo, Luis Díaz habló en zona mixta antes de afrontar una nueva sesión de entrenamiento con la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. El guajiro vive un sueño y lo hará realidad a partir del 17 de junio cuando dispute su primer duelo mundialista ante Uzbekistán.

Justamente, Luis Díaz habló de ese primer Mundial, “lo que un día soñé se está haciendo realidad. Los frutos, el trabajo y la disciplina de todo este tiempo se está viendo reflejado. Con muchas ganas de hacer un buen papel. Tenemos un gran grupo y una gran selección para hacer un buen Mundial”.

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La exigencia de toda la competencia que tuvo en Alemania no le causó problemas físicos afortunadamente, de hecho, lo ayudó para llegar a este Mundial de la mejor forma, “me siento muy bien. Estoy increíble física y mentalmente. Muy ansioso para que llegue ese momento, era normal tener tantos minutos porque el profe me necesitaba. Manejaron los tiempos de recuperación y seguro acá lo harán también para llegar de la mejor forma al Mundial”.

EL BALANCE DEL AÑO DE LUIS FERNANDO DÍAZ: ¿SUEÑA CON EL BALÓN DE ORO?

No pudo clasificar a la final de la Champions League, pero fue un grandísimo año que antecede el Mundial. Luis Fernando afirmó, “teníamos ilusión de ganar la Champions en nuestro equipo, pero son cosas de Dios. Trabajamos por eso y no se dio. Hicimos una extraordinaria temporada con tres trofeos y hay que verle lo positivo. Tuve los días de descanso y estoy acá con la Selección Colombia”.

Por sus grandes números, está la posibilidad, por qué no de hacer un buen papel en el Mundial y lograr quedarse nada más ni nada menos que con el Balón de Oro como el mejor jugador del mundo y en el certamen mundialista. Sin embargo, ‘Lucho’ fue claro y solo piensa en la Selección Colombia.

“Solo pienso en nuestro país, en redondear esta temporada, en la selección. Lastimosamente lo que tú haces ya queda atrás y si no lo ratificas en el Mundial dejas una imagen no tan buena. No es lo que quiero y no es lo que estamos esperando. No hay que meterse esa presión, es trabajar por dejar un país bien representado”, afirmó ‘Lucho’

EL SUEÑO DE MARCAR GOL CON LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL

En 2018 se celebró el gol de Radamel Falcao García por todo Colombia. Ahora la idea es celebrar el primer tanto de Luis Fernando Díaz en el certamen mundialista. Sin embargo, no es algo que tiene pensando mucho al guajiro, “no, la verdad que no he pensado mucho en eso. Que se dé de una manera muy natural y fluida, obviamente será una felicidad increíble y eso es lo que siempre sueño”.

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Además, dedicó palabras de agradecimiento a su familia y sentenció que todo este camino mundialista será para su padre y madre. Este sueño fue por ellos, y espera representar de la mejor manera a sus allegados.