Lorenzo la mandó cambiada: la contundente decisión con James vs Costa Rica

Este lunes 1 de junio acabó la espera para volver a tener a la Selección Colombia en Bogotá con un vibrante duelo de preparación y de despedida contra Costa Rica, que, esta vez, no pudieron sellar la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el partido que encaminará la preparación de cara al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Lorenzo la mandó cambiada con respecto a la presencia de James David Rodríguez, que seguramente los aficionados que se acercaron al recinto deportivo estaban esperando ver a una de las máximas figuras de la historia del país.

Aunque no ha sido regularmente tenido en cuenta en el Minnesota United a lo largo de la temporada, el volante y capitán de la Selección Colombia no tuvo problemas en estar en la lista de 55 y mantenerse en la de 26. Su presencia en la Copa del Mundo no se duda y seguramente será titular en cada partido.

Sin embargo, el entrenador argentino no salió con la nómina titular y tomó la primera decisión con James Rodríguez en el duelo ante Costa Rica. James no será inicialista como se pensaba.

¿POR QUÉ JAMES RODRÍGUEZ NO FUE TITULAR?

En lugar de James Rodríguez en la nómina titular de la Selección Colombia apareció la novedad de Jorge Carrascal que no ha tenido el mejor rendimiento en los últimos partidos con el Flamengo por las tres expulsiones que acumula en esta temporada.

Además, en el último partido de la Copa Libertadores, Jorge Carrascal no fue tenido en cuenta ningún minuto en ese duelo frente al Cusco que cerró la participación del cuadro brasileño en la fase de grupos del torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

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La suplencia de James Rodríguez puede responder también a la condición física que debe mejorar poco a poco y, como si fuera poco, Néstor Lorenzo dejó claro que vino con una pequeña molestia, nada de gravedad y que podrá estar sin ningún problema en los partidos y en el arranque mundialista.

Bajo ese panorama, la suplencia de James también pasa por resguardar al volante colombiano para que en el debut mundialista pueda estar sin problemas y sin caer en una lesión mayor o en algún tipo de problema físico. Seguramente, Rodríguez entrará en el segundo tiempo.

También Néstor Lorenzo quiere ver otro tipo de alternativas en esa posición y por esta razón se habría dado esa ausencia de James en este duelo ante Costa Rica. Ya en el Mundial cambiará la cosa y el ex Real Madrid será inicialista en cada partido si nada extraordinario sucede.

LA NÓMINA TITULAR DE COLOMBIA VS COSTA RICA

El Estadio Nemesio Camacho El Campín se vistió de ‘Tricolor’ para despedir a la Selección Colombia antes de mudarse a Estados Unidos y concentrar, posteriormente en México. Néstor Lorenzo sabía que para este duelo ante Costa Rica no iba a poder contar con algunos jugadores.

Primero, Jhon Córdoba que tiene una molestia en el tendón, pero que no será grave para el Mundial. El delantero del Krasnodar no ha entrenado junto con el grupo y no estará en el partido para resguardarlo y no correr riesgos. Segundo, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones con el Crystal Palace de la UEFA Conference League fueron los últimos en sumarse a la concentración.

Aunque ya han entrenado junto con el grupo el domingo 31 de mayo, Néstor Lorenzo les dio descanso en la nómina titular. Aparte de estas ausencias, hay grandes sorpresas como la titularidad de Willer Ditta, Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez y de Juan Camilo Hernández.

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Willer Ditta, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Luis Díaz, Juan Camilo Hernández y Carlos Andrés Gómez.

Bajo ese panorama, Néstor Lorenzo salió con una nómina sorpresiva. Dejó a James Rodríguez en el banquillo de suplentes, al igual que a Jhon Arias y Luis Javier Suárez.