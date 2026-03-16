Lorenzo pendiente; vuelven molestias físicas para habitual convocado en Selección Colombia

Quedan pocos días para que Néstor Lorenzo lance la convocatoria para enfrentar a las selecciones de Croacia y de Francia en la Fecha FIFA del mes de marzo antes de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Se especula que entre el jueves 19 y viernes 20 sea oficial la lista de concentrados.

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Con la cercanía del Mundial no se esperan muchas novedades en la convocatoria de Néstor Lorenzo, dado que será necesario que el combinado nacional empiece a preparar a los jugadores que estarán en la lista oficial del Mundial.

Néstor Lorenzo prende las alarmas con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz quienes apenas están regresando al campo de juego con el Crystal Palace. Además, la poca regularidad de James Rodríguez y las incesantes críticas y problemas físicos que ha tenido el defensor central, Yerry Mina empiezan a dar de qué hablar de cara a esa Fecha FIFA de marzo.

LOS PROBLEMAS FÍSICOS DE YERRY MINA AVISAN A LA SELECCIÓN COLOMBIA

Yerry Mina es uno de los jugadores habituales en las convocatorias de la Selección Colombia. Se espera que pueda ser de la lista para Néstor Lorenzo, pero a falta de una semana para esos dos partidos de la Fecha FIFA, las recurrentes molestias físicas dan de qué hablar.

De hecho, en el último partido del Cagliari ante Pisa en la Serie A de Italia, los problemas físicos volvieron. Yerry Mina apenas jugó 45 minutos, y, al ser uno de los capitanes y referentes de la institución, fue curioso que lo sacaran del campo de juego en apenas 45 minutos.

No entró al segundo tiempo después de haber sufrido un golpe con el jugador Durosinmi en su rodilla que terminó con la expulsión del jugador del Pisa. Este lunes se le harán exámenes médicos para descartar algún tema comprometedor, o confirmar que solo fue una molestia física. Fue sustituido por Gabriele Zappa.

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Hace unas semanas, Fabio Pisacane había dicho que el defensor central colombiano tiene una lesión crónica y esto podría complicar a la Selección Colombia y al Cagliari con los problemas físicos que han sido complejos a lo largo de esta temporada.

En la rueda de prensa, Fabio Pisacane dio parte de tranquilidad afirmando que el cambio respondía a la necesidad de tener a un jugador que diera más profundidad por las bandas. Sin embargo, se le vio muy incómodo físicamente y habrá que esperar la decisión del Cagliari y de Néstor Lorenzo con la posibilidad de convocarlo.

FABIO PISACANE RESPALDÓ A YERRY MINA ANTES DE FECHA FIFA CON SELECCIÓN COLOMBIA

Durante la rueda de prensa posterior al partido, hubo quienes catalogaron al colombiano como un “desastre”. Fabio Pisacane entró a defender a su dirigido que fue sustituido sobre los 45 minutos iniciales, “represento al equipo en este momento y Mina ha sido importante en los últimos años para Cagliari en lograr los objetivos y lo está haciendo también esta temporada. Entonces, perdóname, pero no me centro en el nivel individual, me centro en que soy responsable de cómo salimos al campo y cómo nos preparamos”.

Cagliari debe recomponer en lo que queda de la temporada, pues, el equipo de Yerry Mina está comprometido con el tema del descenso, solo con seis puntos de diferencia frente a los clubes que están en las tres posiciones de abajo, “las cosas no nos están saliendo bien ahora mismo, pero estamos haciendo nuestra parte. Siento que todos somos responsables, ganemos o perdamos”, mantuvo el técnico.